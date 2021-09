Restauranteros en Torreón prevén pedir certificado de vacunación antiCOVID a trabajadores

luisar

Hoy, 8:23 am

publicado por: Luis Reyes

Pues el certificado no te protege del covid, estes o no vacunado contagias y contraes la enfermedad, entonces de que sirve pedir el certificado si no hay ningún tipo de garantía, lo que si logra el certificado es violar derechos y libertades; nadie esta contra las medidas sanitarias, pero si violan los derechos con medidas como pedir el certificado son unos abusivos, lo único que te da certeza es la prueba anticovid PCR si quieres saber si estas o no enfermo de ese virus, el certificado no sirve.

