Alcalde de Torreón aboga por permanencia de empleados

El alcalde Jorge Zermeño Infante dijo que el personal de confianza del actual Ayuntamiento de Torreón dejará de trabajar en la administración cuando concluya su gestión, al término del presente año, pero consideró que se deben respetar los derechos laborales del resto de los trabajadores.

"Los empleados de confianza, sobre todo directores y subdirectores, nos vamos, en eso no hay ninguna duda, yo no llegué con una escoba corriendo al personal en presidencia municipal, hay mucha gente que se encuentra inquieta porque no sabe qué le va a pasar el día de mañana", manifestó.

"Yo espero que se respeten los derechos laborales, yo no anduve preguntándoles si eran del PRI o eran del PAN o eran de Morena, es más, te puedo decir que la gran mayoría de quienes laboran en la presidencia municipal no es gente que milite en mi partido", comentó el edil.

Dijo que el tema ya lo ha platicado con el alcalde electo, Román Alberto Cepeda González, a quien le ofreció que el personal de confianza que entró con su administración, tanto directores como subdirectores, se retiren al término del presente año con sus renuncias correspondientes.

No obstante, en lo que respecta al resto de los trabajadores, indicó que "yo espero que respetemos los derechos laborales, es gente que necesita trabajar y que, de alguna manera, están cubriendo una responsabilidad".

Zermeño Infante reconoció que, a lo largo de los cuatro años, en la alcaldía de Torreón se han enfrentado muchos juicios laborales heredados de administraciones anteriores, por lo que consideró que no son situaciones nuevas ni propias de esta gestión.

Sobre el proceso de entrega-recepción, el edil dijo que a partir de octubre se formarán los equipos que participarán en este tema y se desarrollará un calendario, para concluir en el mes de diciembre. "Hay áreas que se entregan hasta el final, como es la Tesorería, como es Seguridad Pública, como es la oficina del presidente municipal", dijo.

Recientemente, el edil declaró que no está contemplada la asignación de un "bono de marcha" al concluir su administración para los integrantes del Cabildo. Por lo pronto, dijo que se podría considerar entregar, a cada empleado de confianza, el 100 por ciento de lo que han ahorrado en Pensiones.