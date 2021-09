Proyecto de Agua Saludable para La Laguna va sobre los efectos y no sobre las causas: Prodenazas

"Desde hace medio siglo se ha comprobado que el arsénico está presente en el subsuelo y se ha redistribuido en el mismo a raíz de la sobreexplotación del Acuífero, problema que no contempla atender la Comisión Nacional del Agua (Conagua)", comentó Gerardo Jiménez González, integrante de ProDefensa del Nazas, quien el pasado viernes participó en la mesa de diálogo en el marco del proyecto de Agua Saludable, que consideró que fue solo un encuentro informativo y no de debate.

En su visita a la región para participar en la mesa de diálogo, el director general de Conagua, Germán Martínez Santoyo, dijo que es el arsénico es un problema grave en La Laguna y admitió que más de la tercera parte de los pozos de la región suelen estar por encima de la Norma Oficial Mexicana, que señala los límites permisibles para consumo humano.

"Ayer (viernes) en la mesa de consulta, el director de Conagua, Germán Martínez Santoyo, dijo que no era el objetivo de Agua Saludable, entonces va sobre los efectos y no sobre las causas. Entonces si el problema principal es la sobreexplotación del agua, la sobreexplotación entonces la estrategia de política pública debería enfocarse hacia allá y no lo hace, nos está dejando el gran problema, está atendiendo los efectos que es el impacto a la salud y el desabasto", dijo Jiménez González.

Sobre la mesa de diálogo, dijo que no hubo ya que consideró que fue únicamente informativa. "No es una consulta propiamente, no ha habido consulta, eso hay que decirlo (…) Es una relatoría, lo que queremos es que todo lo que se ha planteado no solo en el foro sino en todo lo que se ha venido vertiendo en toda la discusión pública, no se quede ahí sino que se establezca un mecanismo institucional para atender el problema", comentó el también integrante de Encuentro Ciudadano Lagunero.

Jiménez adelantó que pugnarán para evitar la sobreexplotación, ya que la Comisión no ha ofrecido una alternativa para recuperar el acuífero, pues mencionó que el cancelar los pozos de uso doméstico, "es una visión simplista".