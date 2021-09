Derechohabiente del ISSSTE de Torreón señala carencias en hospital

Hay muchas carencias en el Hospital del ISSSTE, lo que representa gastos extraordinarios para los familiares que deben pagar estudios médicos porque no tienen los aparatos necesarios en el hospital.

María del Rosario Rangel Martínez, derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dio a conocer que desde el año antepasado su madre era candidata a un marcapasos, pero en el hospital local no hay, de tal manera que los pacientes deben trasladarse a Ciudad de México o Monterrey, pero además hay que esperar mucho tiempo.

"Incluso, los médicos me dijeron que ya mi madre no puede ser operada porque no la resistiría por su edad, pero hace dos años sí podía y se pasó el tiempo. Ahorita (ayer), tengo una semana con ella internada aquí en el hospital", dijo Rangel Martínez.

Señaló que se ha dado cuenta de varias carencias que se tienen en el hospital y ella ha tenido también que hacerle estudios a su mamá por fuera, ya que en el ISSSTE no se puede y eso le representan gastos extraordinarios que en ocasiones no se pueden hacer.

Los que tienen manera, dijo, prefieren llevar a sus familiares enfermos a Monterrey o Ciudad de México, pero la mayoría no tiene los recursos económicos suficientes para los traslados, la estancia y eso es desesperante.

"Yo creo que tenemos que denunciar de manera pública todas estas situaciones por las que atraviesan los familiares con sus enfermos porque no hay los aparatos ni medicamentos necesarios. Si quejándonos, batallamos mucho para la atención de los pacientes, pues no diciendo nada, creo que es peor", mencionó María del Rosario.

Añadió que son varios los pacientes que sufren las carencias del hospital del ISSSTE y hace un llamado a las autoridades centrales para que atienda toda la problemática que enfrentan los pacientes internados y sus familiares, ya que es muy desesperante tener un familiar enfermo y todavía padecer esas carencias.