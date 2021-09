Guiexuba, el filme sobre fuertes mujeres oaxaqueñas

Este próximo 20 de septiembre, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato 2021 será el escenario del estreno mundial de la película Guiexhuba" de la directora Sabrina Muhate, filmada hace cuatro años en español y zapoteco en las ciudades de Juchitán y Santa María Xadani, pertenecientes al Istmo de Tehuantepec en Oaxaca.

El largometraje de ficción que ya recibió el Premio Estudios Churubusco y Premio CINEMAVEN en Guadalajara Construye 12 (Work in progress) del 33 Festival Internacional de Cine de Guadalajara en 2018, narra el despojo, intimidación y violencia que ejercen hombres poderosos sobre un grupo de mujeres zapotecas de Juchitán, quienes al mando de Guiexhuba se defenderán del despojo de su territorio así tengan que enfrentar al propio diablo y exponer sus vidas.

Guiexhuba, el personaje principal es interpretada por la actriz originaria de Asunción Ixtaltepec, Claudia Santiago, acompañándola están las actrices y actores Norma Pablo, Humberto Busto, Antonio Monroi, Gabriel Pascual, Moisés Cardéz, Yan Perrouin y Sotera Cruz, esta última actriz juchiteca.

La productora Ixmati informó que ante los nuevos tiempos en el cine mexicano es imprescindible romper con los estereotipos que tanto mal hacen al cine y a la sociedad, por eso proponen que los papeles protagónicos no pueden ser solo para la "gente blanca" y para hombres, y que el cine no use los rasgos físicos de mujeres indígenas y tez morena sólo para representar a sirvientas y prostitutas, que a través de la pantalla los pueblos indígenas merecen ser escuchados a través de sus actrices".

"Guiexhuba es una película mexicana que plantea otras opciones frente a los estereotipos racistas y clasistas. Apuesta por una ficción, a veces tan cercana a la realidad, que narra la organización de un grupo de mujeres zapotecas de Juchitán, Oaxaca, que recurren a formas de organización tradicional de su región para enfrentar las adversidades generadas por el intento de despojo y violencia. Proponemos otra forma de contar historias en el cine, con ideas básicas pero ocultadas por los estereotipos que dominan el mercado", explicó la casa productora.

Después de haber recorrido varios festivales en la categoría "Work in Progress" y haber ganado dos premios en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, por fin llega la tan esperada premier de "Guiexhuba" este 20 de septiembre desde el Festival Internacional de Cine de Guanajuato.

"Estamos muy emocionados todos los que participamos en presentar al público el resultado final de un trabajo que nos dejó una gran enseñanza, una película que se filmó en comunidades del istmo, que retrata a mujeres que defienden su territorio del despojo, una película que no es nada folklorista, pero sí muestra la identidad de un pueblo en resistencia. Nos da mucho orgullo presentar a nivel internacional un cine con nuestra mirada, que esté en competencia con otras películas de gran nivel artístico como Noche de Fuego", comentó en entrevista para EL UNIVERSAL la actriz principal, Claudia Santiago.

Para la directora Sabrina Muhate, "Guiexhuba" nos adentra en el conflicto entre fuerzas que disputan el mercado de Juchitán "Es un relato que representa una realidad social mexicana: el abuso que ha sufrido el país a lo largo de su historia, y nos introduce en un universo femenino muy particular."

Sabrina Muhate es egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográfico (CUEC) perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), filmó en el 2011 "Patrones", en 2013 "Filia, Filiae" , en el 2014 "Ulterior" y en el 2016-2017 "El Jardín De Mi Recuerdo".