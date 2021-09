Penélope Cruz, una actriz que va más allá de los premios

Penélope Cruz se hizo popular cuando, con apenas quince años, apareció en el vídeo de "La fuerza del destino de Mecano".

Desde entonces y hasta la Copa Volpi que ganó este sábado por "Madres paralelas", ha desarrollado una completa y diversa carrera, con muchos títulos destacables.

Desde sus películas con Pedro Almodóvar a sus incursiones hollywoodienses, estas son algunas de las más destacadas:

"JAMÓN JAMÓN" (1993), UN DEBUT PROTAGÓNICO ROTUNDO

Fue su primera película como protagonista, dirigida por Bigas Luna, que supo ver en ella su carácter racial, su fuerza y su potencial. Rodeada de Javier Bardem y Jordi Mollá, hizo una interpretación llena de sensualidad y con un toque vulgar que le iba perfecto al personaje. Consiguió la primera de sus 12 nominaciones a los Goya.

"CARNE TRÉMULA" (1997), CUANDO UNA ESCENA ES SUFICIENTE

Tras hacer películas con papeles más bien inocentes ("Belle epoque" o "Alegre ma non troppo"), la actriz madrileña demostró que tenía mucho más dentro en una sola escena, en un autobús, dando a luz, y acompañada de la que años después sería su suegra, PIlar Bardem.

"LA NIÑA DE TUS OJOS" (1999), LA MADUREZ COMO ACTRIZ

Su primer Goya se lo llevó como protagonista de una película redonda, "La niña de tus ojos" y con un personaje, Macarena Granada, sacado de la mejor tradición del cine español, como no podía ser de otra manera tratándose de un guion de Rafael Azcona.

"SIN NOTICIAS DE DIOS" (2001),

Una película descarnada que no ahorraba dureza y en la que Penélope Cruz y Victoria Abril protagonizan un estupendo duelo interpretativo que ha ganado enteros con el tiempo, frente a otros títulos que envejecen peor.

"NON TI MUOVERE" (2004), UN DRAMÓN A LA ITALIANA

Su incursión en el cine italiano llegó de la mano de Sergio Castellitto, que regaló a Penélope Cruz un papel tremendo, el de una mujer albanesa víctima de una violación que supone el comienzo de una desgarradora historia de amor.

"VOLVER" (2006), EL ENTENDIMIENTO CON ALMODÓVAR

Fue su segundo Goya y su primera nominación al Óscar. Una película que demostró el entendimiento con Pedro Almodóvar, que creo una historia cien por cien manchega al servicio de todas sus actrices, entre las que estaban carmen Maura, Lola Duelas y Blanca Prtillo, elenco que se llevó el premio de interpretación en Cannes.

"VICKY CRISTINA BARCELONA" (2008), EL OSCAR QUE HIZO HISTORIA

Con un papel secundario, acompañada por Javier Bardem y dirigida por Woody Allen, Penélope Cruz encontró el perfecto tono vital para un personaje que le valió su primer Óscar y el reconocimiento de la industria a nivel mundial.

"NINE" (2009), UN MUSICAL INFRAVALORADO

Esta versión o nueva visión del "Ocho y medio" de Fellini en formato musical fue infravalorada en su momento aunque tiene muchas virtudes, entre ellas los trabajos de todos sus actores. Penélope Cruz fue nominada al Óscar.

"PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES" (2011)

Y como no solo de grandes papeles viven las actrices, la participación de la madrileña en una saga como la de Piratas del Caribe demostró que no hay que ser una estadounidense para formar parte de una gran y exitosa producción.

"MADRES PARALELAS" (2021)

De nuevo Almodóvar. Primero con "Dolor y gloria" (2019) y ahora con "Madres paralelas" le ha escrito dos papeles que se ajustan a la perfección a sus características y le ha permitido demostrar todos los matices posibles en unos papeles complejos y profundos como solo el cineasta manchego sabe hacer. Tras ganar la Copa Volpi este sábado, ¿próxima parada los Óscar?.