Evaluarán si la Feria de Torreón sea espacio libre de humo como medida antiCOVID

Tras una semana de operación de la Feria de Torreón, el próximo lunes en la reunión del Subcomité Regional de Salud se harán las evaluaciones y ajustes a los protocolos que se han aplicado para la prevención del COVID-19, entre los cuáles, se revisará si se permitirá o no el ingreso de cigarros.

Durante los primeros días, se viralizó un video sobre el retiro de cigarros a quienes ingresaban a la Feria, en el filtro de seguridad. Al respecto, Luis Morales Cortés, coordinador de Padrones de la Secretaría de Finanzas en el gobierno de Coahuila, explicó que se trata de un protocolo que pueden aplicar tanto elementos de Seguridad Pública como privada y se lleva a cabo, incluso, en áreas como el Territorio Santos Modelo, que es un espacio libre de humo y por lo cuál, no debe haber personas que fumen en el interior, además de que esto obliga al retiro del cubrebocas.

No obstante, el funcionario indicó que se sostuvo una reunión con los representantes y encargados de la Feria de Torreón, que aplicaron este mismo protocolos durante los primeros días, pues hubo inconformidades porque en el interior se venden cigarros y se ha observado el consumo de los mismos en áreas específicas como Las Jarras, aunque no en las áreas comunes, como son los pasillos.

"Es un punto que deberemos de exponer el lunes para ver qué criterio unificamos, estoy seguro de que la Secretaría de Salud tiene su punto de vista sobre esta situación, e incluso debe llevar mano sobre la medida a aplicar, es claro que fumar no es una práctica saludable pero también es una práctica que influye en el retiro del cubrebocas", expuso.

Morales Cortés dijo que ya no se está aplicando este protocolo como tal, sino que fue algo sistemático que aplicaron tanto los elementos de Seguridad Pública como de la privada, pero se dialogó con los representantes de la Feria y se consideró que no era el mismo escenario al estadio de futbol.

"Aquí no puedo definirte el punto de vista de la Secretaría de Salud sobre si se va a permitir o no, porque si no se va a permitir entonces no habría que vender en el interior, pero no es algo que se haya reglamentado o estipulado previamente, creo que son cuatro semanas de la Feria, vamos apenas en la primera, que dicho sea de paso, ha sido muy tranquila, por debajo de la expectativa que tenían en años anteriores y por debajo del 50 por ciento de aforo que ellos solicitaron, vamos a ver, también, cómo se comporta este fin de semana", dijo.