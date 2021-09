Ben Affleck y Jennifer Lopez hacen oficial su romance en alfombra roja de Venecia

Tras semanas besándose en yates y tomados de la mano en caminatas íntimas, Jennifer Lopez y su viejo amor recuperado Ben Affleck hicieron oficial su romance el viernes por la noche en la alfombra roja de la premiere de la película de Affleck "The Last Duel" en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Ella llevaba diamantes Cartier y un vestido blanco asirenado, con un gran escote y una gran abertura lateral en la falda diseñado por Georges Hobeika. Él lució sobrio en un esmoquin negro. Hubo bastantes besos y abrazos para las cámaras después de un verano de amor para la pareja que retomó su relación en mayo, después de haberse separado en 2004.

Ambos fueron vistos en los alrededores de Venecia y en la ciudad antes de su presentación formal. En el estreno Affleck saludó a la multitud mientras ayudaba a Lopez a salir de un auto negro para llegar a la alfombra.

Por semanas la pareja ha tenido sin empacho muestras públicas de afecto tras regresar, no poco después de que Lopez terminara su relación con el ex beisbolista Alex Rodríguez.

A lo largo del verano fueron fotografiados en un yate frente a la costa de Saint-Tropez, abrazados durante una caminata en los Hamptons y dándose besos esquimales comiendo sushi en Malibú.

El drama medieval de Ridley Scott "The Last Duel" ("El último duelo") también reúne a Affleck y a Matt Damon, con quien actuó en "Good Will Hunting" ("Mente indomable") de 1997. Ahora se les suma Adam Driver.