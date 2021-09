Lagunero arma 'Caozz' en la música

Un Caozz, eso es lo que quiere armar el lagunero Bernardo Barbachano en la música luego de que se diera a conocer en La Voz México en su pasada edición.

Gracias a su voz y su estilo de interpretación, que recuerda a grandes estrellas como Mick Jagger o David Bowie, llamó la atención de los cuatro coaches Miguel Bosé, Edith Márquez, Jesús Navarro y María José.

Bajo el nombre artístico de Caozz, el chico visitó El Siglo de Torreón para presentarse en el programa El Sonidero Lagunero, en donde cantó y contó aspectos de su trayectoria.

"Caozz es un personaje que yo he elaborado a lo largo de varios años. Es un ser alienígena que llega a la Tierra y lo hace con su guitarra Lola para cantarle a los humanos.

"Este personaje trae las siete Bellas Artes impregnadas en el y quiere darle a todas las personas esas ganas de volverse locas por un rato corto o uno largo. En mí hay locura, orden, caos, felicidad, tristeza", dijo.

El chico mencionó que los grandes artistas de la humanidad lograron sus objetivos guiándose por la locura que los abordaba.

"En todos esos genios como músicos o pintores siempre hay algo de locura que los hace volverse ajenos a la sociedad, algo que es irónico porque son los que más ayudan a la sociedad".

En todas sus presentaciones, Caozz aparece con unos triángulos de colores pintados en su rostros, en la charló reveló qué significan.

"Son el símbolo que buscaba para este personaje, para que las personas me identificaran no solo con el nombre sino que también se percataran de mi visualmente. Los triángulos se relacionan con los constantes cambios del universo".

Bastante emocionado, el cantante compartió que jamás imaginó que un día actuaría en La Voz Azteca y ahora que ocurrió no cabe de la felicidad.

"Yo estudiaba por mi cuenta, hacía mis canciones; una amiga me dio el consejo de mandar mi audición, lo hice y a las dos semanas me llamaron".

El hecho de que los cuatro coaches voltearan sus sillas para tratar de quedarse con Caozz, significó para éste un gran motivo para seguir luchando por sus sueños.

"Al principio no me di cuenta cuando se voltearon, cuando me percaté me emocioné muchísimo y me dije, 'Wow lo conseguí', neta que me quedé pasmado. Me encanta Miguel Bosé y me fui con él también porque es un gran maestro".

Pese a que salió, antes de llegar a la semifinal, el artista se mostró satisfecho con lo que logró.

"Aprendí muchas cosas y me di cuenta cómo es el medio. Mientras más vayas caminando por ese sendero te das cuenta te das cuentas de muchas cosas que antes no comprendía. Estar en La Voz me ayudó a crecer como artista".

Caozz sostuvo que ha compuesto más de 40 melodías en inglés, español y hasta en otros idiomas.

"Le canto a la vida, a cada emoción que me da la vida. Hablo de las guerras y cómo en mundo no encuentra una conjunción entre culturas. Todo eso lo plasmo en mis temas".

Por último, Caozz informó cómo se dio cuenta de sus aptitudes musicales.

"Solo, me ponía a cantar cuando era niño. Cuando vi una vez a Michael Jackson en la TV, me quedé enamorado de sus talentos y dije 'Si alguna vez crezco quiero hacer lo que él', y fue así como me di cuenta de mi amor por las artes", manifestó.