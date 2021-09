Piden celeridad en caso Sujey

Este sábado se cumplen ocho días de la desaparición de Yajaira Sujey Parra Hernández, de 20 años de edad y con domicilio al oriente de Torreón.

Su familia está desesperada. Quieren de regreso en casa a la joven, que salió de viaje el miércoles 1 de septiembre a las playas de Mazatlán, Sinaloa, pero que ya no volvió. Su teléfono manda a buzón y su última conexión en las redes sociales fue el pasado sábado, minutos después de las 7 de la tarde, cuando tuvo contacto con su madre y con uno de sus amigos.

Ayer, su familia, vecinos y un grupo de amigos protestaron en la Plaza Mayor para exigir a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa que acelere las investigaciones para dar con su paradero.

A las autoridades de Coahuila les piden que coadyuven en su localización, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito. "Aquí nos han asesorado, pero no hemos visto el suficiente apoyo, ya son varios días y solo nos dicen que eso se soluciona allá en Mazatlán. Nosotros necesitamos saber algo de ella, y en Sinaloa no hay avances, como familia estamos destrozados", comentó Víctor Cigarroa, primo de la mujer desaparecida.

La abuela de Sujey está inconsolable. En medio del llanto y con una voz temblorosa, la señora María Estela García Juárez dijo que no sabe nada de su nieta. Mientras se escuchaban voces de "Yajaira, ¡te queremos de regreso!" en la protesta, la mujer sostenía la ficha de búsqueda de la joven y no paraba de llorar.

Recordó que Sujey viajó a las playas de Mazatlán con David Quiñones, un joven de aproximadamente 24 años, al que la familia no conocía y de quien a raíz de que se hizo pública la desaparición, han recibido malas referencias en redes sociales, pues les han dicho que se trata de una persona supuestamente violenta y estafadora.

Previo a su viaje, Sujey les dijo que iría a la playa con un grupo de amigos. Incluso, estando en Mazatlán, compartió la ubicación del hotel, así como de un servicio de comida a su madre. Además, público fotografías en redes sociales donde aparece sola, sin acompañantes. Ya estando en la playa, la joven confesó a su madre que estaba con David.

¡AYÚDENME POR FAVOR!

"Exijo que me hagan caso, estoy sin noticias desde ese día, estoy igual, necesito que me digan de perdido algo, pero no me dicen nada, estoy muy desesperada, ayúdenme por favor, yo quiero de regreso a mi hija, son muchos días, estamos en las mismas desde el día que desapareció, ni caso aquí, ni caso allá", dijo la afligida abuela.

La protesta se realizó en la Plaza Mayor, sobre la avenida Morelos esquina con Ramón Corona.

Se acudió con carteles de "Marcha por Sujey y por todas las que nos faltan". "Exigimos que nos escuchen" y "Todos somos Sujey. Exigimos respuesta a las autoridades para que regrese a casa".

Después de esta protesta, familiares, amigos y vecinos bloquearon una vialidad de la colonia Aviación con la misma petición.

Cabe hacer mención de que la Fiscalía de Sinaloa ya emitió una ficha para reportar la desaparición de la joven, que vestía blusa gris, pantalón azul de mezclilla y tenis blancos. En el resumen de los hechos se detalla que alrededor de las 19:00 horas del pasado sábado 4 de septiembre salió del hotel en el que se hospedaba y desde entonces se desconoce su paradero.

Sujey es de complexión mediana, tez morena clara, cabello largo color castaño, estatura 1.62 metros, cejas semipobladas, boca mediana, labios gruesos y nariz mediana, base ancha. Como seña particular tiene un tatuaje de víbora en su tobillo izquierdo. Si alguna persona tiene información, puede comunicarse al sistema de emergencias 911, o bien, a los teléfonos 800-890-90-92 y 871754 6754. En Facebook: Victor Cigarroa.

Los datos

Primeras declaraciones. *En un inicio se dio a conocer que Yajaira Sujey Parra, de 20 años y David Quiñones, de 24, salieron de Torreón rumbo a Mazatlán el día primero de septiembre a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta y que fue hasta el sábado 4 del mismo mes que se tuvo el último contacto con ellos. *La madre de Sujey se encuentra en Mazatlán y ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. *Ayer, la familia protestó en Torreón y dicen que no conocían a David. Sujey les había dicho que se iría de viaje con un grupo de amigos.