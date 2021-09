Ed Sheeran emociona a fans con el estreno de su nuevo sencillo, Shivers

Ed Sheeran estrenó su nuevo sencillo Shivers junto con el video oficial.

Se trata del segundo "single" oficial que se estrena del muy esperado próximo disco del artista, que se estrenará el 29 de octubre y que ha sido bautizado como "=".

Producida por Sheeran, Steve Mac y FRED, la canción y el video que la acompaña, aprovechan la euforia de lo que se siente enamorarse, con el eléctrico despliegue visual dirigido por Dave Meyers y sus energéticos marcos metafóricos.

Anunciado el mes pasado, "=" es el trabajo más logrado de Ed hasta el momento; la evolución de un artista que sigue pisando nuevos caminos.

Un conjunto de "tracks" que se hicieron durante un período de cuatro años después de la era de su álbum seminal "÷" (Divide), temáticamente, "=" muestra a Ed haciendo un balance de su vida y de las personas que la componen mientras explora los diversos grados de amor.

Sónicamente, "=" encapsula la paleta musical versátil de Ed, con su propio sello, las canciones dirigidas por la guitarra y la balada, hasta momentos de producción más eufóricos y de peso, como se mostró por primera vez en la enfática canción que marcó su regreso este verano, Bad Habits.

Sheeran, quien ganó Solo Artist at last week's British GQ Men of the Year Awards, llegó a su décima semana consecutiva en el número uno en el Reino Unido esta semana con la mencionada Bad Habits, con lo que se convirtió en el #1 consecutivo del Reino Unido más antiguo desde Dance Monkey de Tones and I.