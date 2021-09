Joven vacunado dos veces se defiende

De acuerdo a lo señalado por las autoridades del sector salud, el joven de 20 años vacunado doble el mismo día lo hizo por decisión propia, aunque en una entrevista el mismo muchacho aseguró que le dijeron que se formara para su segunda vacuna.

Las autoridades de salud han dado a conocer que este joven vacunado doble ha estado en constante monitoreo y que solo ha presentado dolor en el brazo donde recibió las dos dosis.

En repetidas ocasiones han manifestado que esta persona se formó dos veces por decisión propia e incluso, que buscaba aplicarse las dos dosis para hacerla más efectiva.

En una entrevista que el joven ofreció a uno de los noticiarios de Canal 10, reconoció que no sabe qué pasó, que cuando llegó le checaron toda la documentación y después de ello lo mandaron al módulo para proceder a aplicarle la vacuna contra el Covid.

Una vez que le aplicaron la primera él se levantó y aseguró que una persona lo mandó a otro módulo para aplicarle otra dosis.

"Yo nunca dije que ya me habían aplicado la primera vacuna y me senté para la segunda", narró.

"Ya cuando me iba, le dije a mi amigo que si no le había dolido la segunda dosis y él me dijo que solo era una, por la que nos regresamos", agregó.

Aseguró que lo tuvieron en observación una hora y que le hicieron firmar una carta donde afirmaba que él se había formado por mutuo propio para que le aplicaran la segunda vacuna.

Sobre su estado de salud, dijo que el primer día por la noche le dio dolor de cabeza, mareo y fiebre, aunque duró tres en cama.

Sergio González Romero señaló que van más de 200 mil adultos de 18 a 29 años vacunados y ninguno ha tenido problemas de una segunda vacunación, inclusive dejó en claro que van más de 900 mil personas vacunadas y ninguna ha señalado que le hayan pedido volverse a formar para una segunda dosis el mismo día.