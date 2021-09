Xolos arrasa con Santos

El invicto en el Apertura 2021 se acabó para los Guerreros. Cayeron anoche 2-1 en tiempo de compensación con un polémico penal en la frontera bajacaliforniana ante unos Xolos, que lograron su primer triunfo del torneo.

La derrota de Santos Laguna fue dolorosa por las circunstancias que se dieron en el Estadio Caliente. El exarquero albiverde Jonathan Orozco fue clave al realizar grandes atajadas y evitar el gol del empate.

Ambos equipos batallaron por mantener la posesión del esférico. Los locales, debido a la presión de los laguneros, que a su vez, tardaron en adaptarse a la superficie sintética, pese a entrenar por espacio de varios días en el TSM, en una cancha similar.

MUCHAS AUSENCIAS

También los Albiverdes se complicaron con una alineación titular inusual, debido a la gran cantidad de bajas debido a lesiones, así como a convocatorias de elementos sudamericanos, debido a las eliminatorias mundialistas.

Una aproximación tuvo Alessio Da Cruz, que no alcanzó a disparar, en una jugada que comenzó Otero por derecha, pero que fue detenido mediante una entrada fuerte por parte de la zaga tijuanense.

Los locales al 12’ avisaron mediante un tiro del ecuatoriano Fidel Martínez que se fue por encima del arco de Gibrán Lajud.

Los laguneros reaccionaron, aunque el disparo de Prieto se fue muy chorreado.

Llegó el gol de los “Perros Aztecas”, lo que ocasionó que los albiverdes, fueran rápidamente en busca del empate. Primero fue un tiro de “Charal”, que debido a la oportuna intervención de la zaga local no batió a Orozco.

DESTACA OROZCO

Pero el cancerbero de los Xolos, se convirtió en pieza importante, al impedir el gol santista, con oportunas intervenciones en tiros libres del “Huevo” Lozano que amenazaban con introducirse al fondo de las redes.

También Jona, fue factor en un disparo a primer poste del colombiano Otero, el cual envió a córner. Por los bajacalifornianos, Mauro Manotas se abrió el espacio al 30’, pero el zurdazo se fue por un costado del arco verdiblanco.

Para el complemento, la insistencia y propuesta fue de los locales. Lajud tuvo que sacarle un disparo de tiro libre a Fidel, para que luego los Guerreros se salvaran del segundo tanto, al no poder Loroña, darle la dirección suficiente a su cabezazo.

Almada no aguantó más y al 57’, hizo ingresar al juvenil Jordan Carrillo, en lugar de Beto Ocejo, para adelantar a Da Cruz,

quedándose el neerlandés como punta ofensiva del equipo al mando del estratega uruguayo.

CERCA CARRILLO DE MARCAR

Precisamente Carrillo, pudo anotar de cabeza, pero Orozco realizó una atajada de manera oportuna, mientras que al 67’, Lajud hacía lo propio, en un disparo de Manotas.

Siguieron los movimientos por parte de Almada, con los ingresos de Cervantes en media cancha, Isijara por la banda y Jeraldino en el eje del ataque. En la recta final con pocos minutos en el reloj, vino el empate mediante un tiro libre de Dória.

Pero el drama siguió en el descuento, donde Luis Enrique Santander, marcó un rigorista penal, que fue bien aprovechado por los tijuanenses para quedarse con el triunfo y los tres puntos.

Con el traspié, los de la Comarca se estancaron en 11 puntos y la próxima semana recibirán en el Corona a la Franja del Puebla, aunque antes, disputarán el martes la semifinal de la Leagues Cup en Seattle ante el Sounders FC de la MLS.

Goles

1-0 (Minuto 22) Tiro de esquina cobrado por Fidel Martínez, que pone servicio en jugada prefabricada en los linderos del área al chileno Pavez, que tras controlar saca disparo que se desvía en Dória y luego en Brayan Angulo, que es habilitado apenas por el pie por Ronaldo Prieto, y se introduce al fondo de las redes.

1-1 (Minuto 87) Matheus Dória ejecuta un tiro libre con pierna izquierda, que tras superar la barrera, se introduce a la portería, a pesar del vuelo de Orozco por impedirlo.

2-1 (Minuto 97) Cortizo ingresa al área y cae ante la marca de Hugo Isaac Rodríguez, para que el silbante Luis Enrique Santander señale polémico penal sin revisar el VAR. La ejecución es con fuerte disparo al centro de Miguel Sansores para sentenciar el marcador.

El enojo y la frustración de Guillermo Almada es evidente contra el arbitraje. No quiso ahondar mucho en el tema, en una conferencia de prensa virtual, que apenas fue escuchada por los representantes de los medios de comunicación, debido a que un reportero dejó abierto su micrófono durante la primera respuesta de Almada.

El técnico charrúa se lamentó ya que van varias ocasiones que les sucede lo mismo con el tema arbitral.

“A estas alturas lo que sentimos es dolor, esa es la realidad, porque nos pasa reiteradamente y si analizamos todos los partidos nos sucede lo mismo, pero vuelvo a insistir, tenemos que mirar para adelante. Si el rival nos gana porque es mejor que nosotros y porque hizo mejor las cosas, lo felicitaremos, como hemos hecho una (buena) cantidad de veces, pero hay mucha paridad en el juego y son decisiones muy importantes”, expresó.

No quiso hablar más del tema para no ser multado por la Liga, aunque no entiende esa postura del organismo, ya que ellos son los actores del espectáculo.

“No me quiero expresar ni explayar para no faltarle el respeto a nadie y no faltar ninguna regla de la Liga, que si decimos algo lo primero que hacen es multarnos, y a pesar de que somos actores del espectáculo nos cuesta creer que no podamos opinar de nada, pero lamentablemente no lo podemos hacer”, finalizó.