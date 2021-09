Irregularidades detectadas en Rastro Municipal de Madero no se han solventado 

A un mes de que se clausuró el rastro de Francisco I. Madero, no se han solventado de fondo las observaciones que se hicieron, pues el pasado miércoles 8 de septiembre, el personal de Regulación y Fomento Sanitario, acudió para hacer una segunda verificación en el lapso de una semana y decidieron no retirar los sellos, ya que no se cumplieron con las mejores que se solicitaron.

El encargado del área mencionada, Manuel Alejandro Valles Flores, resaltó que, son mínimas las mejoras que se han hecho, por lo que reiteró que se optó por no permitir la reapertura del centro de sacrificio animal. "Las observaciones que se hicieron tienen que ver principalmente con la infraestructura, pero es poco el avance que se tiene, por lo que de decidió no retirar los sellos de clausura". El entrevistado explicó que, la Administración Municipal, presenta oficios acompañados con evidencias fotográficas de las mejoras que afirman se hicieron, pero al momento de que se hace la visita para asegurarse que en verdad se corrigió la irregularidad, resulta que no fue subsanado, pues incluso ni las telas "mosquiteras" se han colocado en los huecos que se tienen en la parte alta de la pared.