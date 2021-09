Gobierno sustituirá red drenaje en colonias La Rosas y El Campestre de Gómez Palacio

Arrancó la obra de reconstrucción de la red de drenaje de las colonias Las Rosas y El Campestre de Gómez Palacio, para después dar paso a la pavimentación de un 85 por ciento de las calles de dichos sectores. La inversión será de unos 55 millones de pesos, que se cubrirá con parte del préstamo que el Congreso, en la pasada legislatura, autorizó al gobernador José Rosas Aispuro Torres.

En la obra no se contará con la participación del Ayuntamiento ni de forma financiera ni técnica, únicamente el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) dará acompañamiento a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango (Secope).

“Solamente participamos a manera de consenso, atendimos a los representantes de las colonias para explicarles de qué se trataba la obra y las propuestas de las calles que prácticamente es casi toda la colonia”, explicó Arturo Rodríguez de León, titular de Obras Públicas del Municipio.

Aunque dijo que se está en contacto a través de Sideapa con Secope para cualquier situación en las que se pueda colaborar, “y en ese tenor, hemos tenido buen acercamiento y entendimiento”, aseguró Rodríguez de León.

Por su parte, el titular de Secope, Rafael Sarmiento Álvarez, detalló que luego de que la Comisión de Aguas del Estado de Durango (CAED) reconstruyó el sistema de agua potable en ambas colonias, asegura será el turno de la red de drenaje para después llevar a cabo la pavimentación de un 85 por ciento de las calles, aunque se buscará abarcar el 100 por ciento.

Sarmiento explicó que a fin de tener las menos molestias entre los colonos, se desarrollará una técnica llamada “craking”, en la que se hace un reemplazo de las tuberías en forma subterránea utilizando las existentes como guía para la nueva instalación evitando grandes movimientos de tierra, minimizando la ruptura de pavimentos y sin interrumpir el tránsito.

“Las (calles) que faltarían que son pocas, no es porque no las vayamos a atender, pero es porque está funcionando bien el drenaje y el pavimento no está tan mal, sin embargo vamos a ver la posibilidad de incluirlas para tener el 100 por ciento”, dijo el titular de Secope.