Bayern visita al RB Leipzig en el partido más atractivo del fin de semana de la Bundesliga

El Bayern visita este sábado al RB Leipzig en el partido más atractivo de la jornada alemana, que enfrenta al campeón y al subcampeón de la temporada pasada y además representa el regreso del entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann, a su antiguo estadio.

El Bayern pagó 25 millones de euros para que el Leipzig le diera la carta de libertad a Nagelsmann. Antes se había asegurado el fichaje del central Dayot Upamecano, una de las estrellas del club del este de Alemania, y después, con la temporada ya empezada, se llevó también a Marcel Sabitzer, que era capitán del Leipzig.

Nagelsmann, cuando se conoció su fichaje por el Bayern, había dicho que no se llevaría a nadie consigo y ahora, de cara al partido de mañana, se visto en la necesidad de justificarse.

"En ese momento no había tenido conversación alguna con los responsables del Bayern sobre los planes de la temporada y no sabía si podía llevarme a alguien. Con el fichaje de Upamecano no tuve nada que ver", dijo recordando que el traspaso del jugador francés había sido anterior al suyo propio.

"En el caso de Sabitzer hay que recordar que él había decidido no renovar. El que el Leipzig reciba algo de dinero por él no está mal para ellos", añadió.

Nagelsmann añadió que no le parecería grave si parte de la tribuna lo silbara. "En todo caso, ya no oigo bien por el oído derecho", señaló.

El Leipzig ha tenido un mal arranque de temporada, con solo tres puntos en tres partidos frente a siete del Bayern, que podría lograr con una victoria una ventaja importante frente a uno de sus principales competidores en el torneo doméstico.

Nagelsmann no podrá contar con Corentin Tolisso, que también será baja para el partido de la próxima semana ante el Barcelona, ni con Kingsley Coman quien sin embargo podría estar a punto para el Camp Nou.

En cambio, Nagelsmann cuenta con otros jugadores importantes que habían tenido problemas y se han recuperado como Thomas Müller, Alphonso Davies y Upamecano.

Con respecto a Upamecano, sin embargo, lo mismo que en lo relativo a Benjamin Pavard, dijo que todavía necesitaba ritmo y que tiene que ver si pueden jugar los dos partidos o solo el compromiso contra el Barcelona.