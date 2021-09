Fiscalía de Coahuila apoya investigaciones para encontrar a laguneros presuntamente desaparecidos en Mazatlán

El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, dijo que se colabora con las autoridades de Sinaloa para localizar a los dos jóvenes laguneros, Yajaira Sujey Parra, de 20 años y David Quiñones, de 24, que fueron reportados como desaparecidos en Mazatlán.

"Tenemos el reporte de apoyo de auxilio, estamos buscando a través de diversas dependencias que tenemos como la Fiscalía Especializada en Desaparecidos como la Unidad de Atención Inmediata para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, también con la Unidad que tiene el estado, hemos hecho algunas intervenciones para checar las georreferencias de los teléfonos, hemos hecho lo propio", aseguró.

VER MÁS: Familiares de joven desaparecida en Mazatlán exigen agilidad en búsqueda

El funcionario estatal dijo que no se cree que los jóvenes hayan regresado a La Laguna, de acuerdo a las indagaciones que se han hecho.

"No creemos que hayan regresado a La Laguna pero no nos aventuramos, estamos interrogando a los amigos, la última comunicación que se tuvo fue desde Mazatlán, no en el trayecto sino allá, de aquel lado", expuso.

VER MÁS: Pareja de Torreón desaparece durante viaje a Mazatlán

Dijo que, hasta el momento, no ha aparecido el vehículo en que viajaban.

Cuestionado sobre la actividad de los jóvenes, el fiscal dijo que "no sabemos cuál era su trabajo específico, son muy jovencitos y esperamos encontrarlos a la brevedad posible".

VER MÁS: Familiares de pareja de Torreón desaparecida acuden a Mazatlán para interponer denuncia

Márquez Guevara dijo que se trabaja en todos los reportes de desaparición que se reciben en la Fiscalía General del Estado de Coahuila e indicó que, en la mayoría de los casos, se encuentran, pues han sido sustracciones voluntarias, donde se van del domicilio.

El fiscal dijo que se reciben de dos a tres reportes de desaparición cada tercer día, pero insistió en que la mayoría han podido regresar con sus familias o al menos hacer un contacto telefónico con ellos, por lo que descartó que exista algún indicio de que en los últimos años haya habido un grupo delincuencial que se dedique a la privación de la libertad.

"Hay que recordar que, incluso, ni secuestros tenemos en los últimos años, tipificados como tal, sí tenemos algunos que se han calificado así pero que se trata del cobro de cuentas pendientes entre pequeños grupos que expenden drogas al menudeo", expresó.