'Es frustrante', dice Nath Campos sobre salida de 'Rix' del reclusorio

Natalia Campos prefiere no hablar respecto a la noticia de que su agresor, Ricardo González, "Rix", abandonó el Reclusorio Oriente en la madrugada del 10 de septiembre para seguir su proceso en libertad por el delito de violación equiparada.

En enero del 2021 la hija de Kiko Campos denunció a su colega a través de un video en YouTube, donde contó detalles de la agresión sexual que sufrió el 18 de junio del 2017, cuando después de una fiesta, Rix, cómo es conocido en el internet, se ofreció a acompañarla a su casa y después, sin su consentimiento, abusó sexualmente de ella.

"Sé que es complicado y es frustrante. Es un proceso que emocionalmente me ha tomado mucho digerir y una parte de mí está muy contenta de tener un cierre de capítulo. Como les he dicho más de una vez, mi propósito al hablar y contar mi historia siempre fue llegar a mujeres que podrían vivir o estar viviendo algo similar, cambiar algo en la gente que me ve y quitarme una carga y un peso de encima que por años arrastré a distintas áreas de mi vida", dijo Nath Campos en un comunicado de prensa.

El acusado decidió acogerse a un procedimiento abreviado y luego de declarase culpable fue sentenciado a tres años y 20 días de cárcel, pero ejerció su derecho como primodelincuente a acceder a una fianza de 30 mil pesos para acatar la sentencia en libertad.

La creadora de contenido ha declarado que se siente orgullosa de haber concluido el proceso legal y haber motivado a otras mujeres a denunciar a sus agresores.

"Hoy estoy contenta y satisfecha con lo que estuvo en mis manos hacer y hasta donde lo pude llevar. Estoy y siempre estaré infinitamente agradecida por todo su apoyo y amor. Gran parte de mi motor del día a día este año era ese", aseguró.