Ridley Scott recibe el premio Cartier en Venecia por su prolífica carrera

Ridley Scott ha recogido esta noche el nuevo premio Cartier Glory que concede el Festival de Cine de Venecia por una "increíble y prolífica carrera" y por su "naturalidad para abordar los distintos géneros", según Alberto Barbera, director de la Mostra.

Scott ha recibido el galardón en el Palacio del Cine del Lido antes de la proyección de su última película, "The last duel" ("El último duelo"), una historia de tintes feministas ambientada en la Francia del siglo XIV que pone el punto final a esta 78 edición del certamen.

Parco en palabras, el director de obras clave de la historia del cine como "Blade Runner", "Alien" o "Gladiator", ha leído un agradecimiento en el que ha mencionado a todos los cineastas que le han servido de inspiración.

En particular ha dado las gracias a Matt Damon y Ben Affleck, guionistas y protagonistas de "The last duel" ("El último duelo") que acudieron a él para pedirle que la dirigiera.

"Ha sido una película desafiante que en mi opinión arroja luz sobre un tema importante, creo que es una de mis mejores películas", ha señalado Scott ante un auditorio en el que se encontraban sus actores y la actriz y cantante Jennifer Lopez, pareja de Affleck.

En su presentación, Barbera ha recordado la "epifanía" que vivió cuando, siendo un joven crítico de cine, vio por primera "Blade Runner" precisamente en Venecia, un film que supuso "una revolución en la ciencia ficción moderna".

El Cartier Glory es un premio de nueva creación de la Mostra concebido para distinguir "a una personalidad que ha marcado el cine contemporáneo de una manera especialmente original".