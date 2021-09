Tras la despenalización del aborto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, dijo que esto abarca solo una parte, pero se mantiene la criminalización para quienes lo inducen de manera dolosa.

Señaló que la Fiscalía persigue los delitos que están tipificados en el Código Penal, por lo que el Poder Legislativo ya está haciendo las modificaciones completas, sin embargo, indicó que el aborto no se despenaliza totalmente, solo lo que se refiere a la voluntad de la mujer que decide interrumpir el embarazo. No obstante, se mantiene la penalización para terceras personas que lo inducen de manera dolosa, por lo que, de inicio, se seguiría abriendo una carpeta de investigación en el tema para la determinación de la posibilidad o no de la comisión de un delito.

Como ejemplo, citó el caso de una pareja donde el novio se da cuenta de que la mujer está embarazada, por lo que le exige y la obliga a practicarse un aborto, entonces esta parte sí constituiría una conducta delictiva por parte del novio, en este caso específico.

Consideró que el tema debe analizarse, pues hay penalidades que no exceden de seis años, pero que deberán reajustarse con la reforma.

El fiscal dijo que se tienen algunas carpetas abiertas, pero para iniciar una investigación y no propiamente que se hayan determinado.

Márquez Guevara opinó que el tema de la despenalización del aborto en Coahuila debe ser revisado por los especialistas y académicos, pues ya había una despenalización en circunstancias específicas y ahora se amplía a la voluntad de la propia gestante que decide interrumpir el embarazo.

"Hay muchas causales en las que es factible la práctica del aborto sin que tenga ninguna consecuencia jurídica, como las violaciones, una serie de cosas, inclusive, cuando se recibe a una persona con una denuncia de violación, en el mismo momento se aplica una Norma Oficial Mexicana de salud para aplicar los protocolos para la prevención del embarazo o de la gestación, entonces creo que esta parte ya estaba", comentó.

En el caso de una menor de edad, dijo que se debe analizar la tutela, aunque ella también tomará sus decisiones propias, pues en Coahuila hay una legislación penal para adolescentes y ellos no son objeto de una pena de prisión.