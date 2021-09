'Estoy rota por dentro', Ninel Conde rompe el silencio tras la polémica con Larry Ramos

Tras varios días de silencio, Ninel Conde por fin rompió el silencio y habló de cómo se siente hoy en día luego de los problemas que está atravesando su esposo Larry Ramos, quien ahora es prófugo de la justicia.

La llamada “Bombón asesino”, inicia su nueva gira de nombre Dulce Renacer en Estados Unidos; en estos días se ha enfocado en ensayar y preparar su vestuario para poder seguir concibiendo su sueño de cantar, que ha alternado desde tiempo con la actuación.

En un publicación de Instagram, Ninel lamentó que al estar siempre bajo los reflectores su vida pasó de ser privada a pública.

“El escenario… cómo poder describir la sensación de estar en ese mágico lugar. De pequeña era mi sueño; pisar esa mágica plataforma llena de adrenalina y amor de ustedes. Jamás imagine? que ese sueño se haría realidad tan pronto; y menos lo que conlleva haber logrado ese sueño.

“ Dejar de tener derecho a mi privacidad... A equivocarme sin ser señalada de una manera dura como si equivocarse no fuera condición de todos los seres humanos.

“La diferencia es que al ser público parece que se tiene el derecho a ser juzgado incluso en un grado ofensivo, de burla y el invento de historias tipo Netflix que quedan TAN LEJOS DE LA REALIDAD que ningún caso tendría aclarar tanto cuento de vaqueros, como dicen en mi tierra”, posteó al inicio del mensaje.

La intérprete mencionó que se ha equivocado en diversas ocasiones, sin embargo, el único que puede juzgarla es Dios.

“Dios me permite volver a los escenarios en estos momentos que si bien estoy rota por dentro y por fuera… me permite sanar y sacar toooooodo en estos shows que serán inolvidables. No quiero imaginar lo que serán estos shows. ¡Si lloro me pasa un tequila! ¡Los espero y los amo!”.

La artista aprovechó el mensaje para agradecer al apoyo que le han dado las personas que le ayudan en su trabajo.

“Gracias equipo por su apoyo amor y por darme un hombro donde recargarme y hacer lo que más amo".