Maquillaje y estilismo: ponte bella en las manos de un experto

Alejandro González se ha convertido en una estrella del mundo del maquillaje en La Laguna.

A las mujeres les encanta cuidar su apariencia, la belleza se vuelve parte de su personalidad, arreglarse y/o maquillarse para sentirse bien y luego salir a conquistar el mundo.

En La Laguna Alejandro González dedica su vida a esta labor, su vasto conocimiento de tendencias de moda ha dejado boquiabiertas a incontables damas.

La primera impresión es la que se queda

En opinión de Alex, no hay nada mejor que siempre verse presentable, pues el cabello arreglado y el buen vestir son un conjunto, no sirve de nada peinarse bonito cuando un outfit no ayuda. "¿Para qué te maquillas bonito y luego te haces un chongo? Todo debe ir junto para que luzcas bien".

Los cambios de look no deben tomarse a la ligera, deben tomarse en cuenta los gustos de cada persona, los últimos arreglos que se ha hecho en el pelo y la idea para la nueva faceta. "Si siempre te pintas el pelo de un solo color, pues hagamos una transición a algo completamente diferente. Evidentemente intentamos que el cambio te favorezca, no puedes decir que lo viste en una foto o a alguien en la calle y quieres replicarlo, ya que cabe la posibilidad de que no vaya contigo".

"Siempre que llega alguien al salón o me escribe vía redes sociales le digo que lo más viable es hacer una valoración. Quiero conocerlas en persona para con certeza decir 'esto te queda' y 'esto no', ver la calidad del cabello y luego vamos a trabajar con base en todo. Son solo 5 minutos para pensarlo bien".

¿Cabello corto o cabello largo?

Las tendencias no son constantes, a veces la moda es tener la máxima longitud hasta utilizando extensiones y en otras ocasiones comienzan a aparecer cabelleras cortas, todo depende de la temporada del año.

"Empieza a regresar el tema del cabello largo, todo el verano estuvo así. Pero ya viene la temporada de invierno y es cuando yo recomiendo a mis clientes realizarse un corte. ¿Por qué? Pues porque te puedes hacer un tupé, un flequillo y no te van a molestar con las altas temperaturas. También al usar ropa de mayor tamaño por el frío, el pelo tiende a verse con más volumen, lo que no favorecerá el aspecto de una persona robusta".

Cabello largo = mantenimiento y atención

"Hay largos muy bonitos y largos en extremo. Sea cual sea la situación, una gran longitud conlleva una gran responsabilidad. Es necesario invertirle tiempo, cortarlo, usar tratamientos, todo lo necesario para que luzca bello. De no ser así, en realidad no tiene caso. ¿Para qué lo quieres largo si siempre lo traes amarrado?".

Y aunque generalmente la lacia quiere ser china y la china quiere ser lacia, para Alex lo mejor que puede hacer una mujer con su cabello es disfrutarlo y quererlo como es.