Ante la despenalización del aborto aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el estado de Coahuila, una mujer, que decidió permanecer en el anonimato, relató para El Siglo de Torreón cómo fue el momento en que tuvo que tomar la decisión de interrumpir su embarazo.

"Si tuviera que escribir una carta a la mujer que era hace dos años, le diría: 'fuiste muy valiente', pero... primero le diría a esa personita que se fue al cielo: 'gracias por darme fuerza, si regresas, te sabré cuidar, tanto como lo quise en el momento en que decidí perderte'.

Había una posibilidad, pero realmente no esperaba que la prueba diera positivo. Me derrumbé. Hablo poco de este momento y si hoy me atrevo, es con la intención de que mi experiencia acompañe a otras mujeres. El aborto es algo que sucede y que muchas cargamos con pesar, porque tal vez sí queríamos a ese bebé, solo que las circunstancias no resultaron favorables. El primero en enterarse fue mi novio, el cual es mi pareja actual.

Me acuerdo de que llegó, vio la prueba y me dijo 'no, no estás embarazada ¿verdad?', porque se marcó una cruz y él pensó que eso significaba un no. Mi familia conservadora comenzó a ocupar mis pensamientos: '¿qué van a pensar de mí?', 'seré la gran decepción', 'primero debiste casarte'. Estaba acorralada, con una tesis a la mitad, un proyecto profesional semitrazado y una economía flaca como la de cualquier recién egresado que comienza a picar piedra. Pensé que no quería tener un bebé en esas condiciones. Lloré todos los días. Lo sigo haciendo. Todos pueden juzgar, pero pocos juegan con la empatía. Tu mundo se viene abajo y, afuera, la sociedad está lista para enjuiciarte, o al menos mi círculo más cercano lo estaría.

Después de escuchar a un ginecólogo tomé la decisión. Hubo momentos de duda. Yo quería ser mamá, solo que ese tiempo no era el tiempo. No necesito que lo entiendan. Lo único que quería era ser una madre digna, con todas las condiciones idóneas para formar a un buen ser humano. Repito, aquel no era el momento.

Una red de apoyo que me recomendaron que buscara en Facebook fue la que me brindó la información para tener un aborto seguro. Les contesté un cuestionario, que, según su criterio, arrojó que yo no era candidata para abortar por medio de medicamento; la opción que seguía era por aspiración, solo que en la región esa práctica era nula.

QUÉ BUENO QUE COAHUILA TIENE LA OPORTUNIDAD DE ELEGIR

Tuve que viajar a la Ciudad de México, ahí ya era legal interrumpir el embarazo. El Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA era donde me ayudarían, el detalle fue que acudí a ellos en tiempo de vacaciones y eso complicaba las cosas. Yo no podía esperar más porque luego se volvería más riesgoso el proceso. Mi pareja y yo comenzamos a investigar clínicas.

Cotizamos y nos quedaba mucho pendiente porque sí había muchas clínicas que se les llama ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Muchas veces no sabes qué tan confiables son y quiénes lo hacen. Leí comentarios de que en muchas clínicas eran médicos generales; te entra el miedo de decir '¿a dónde me voy a meter?', pero investigamos lo mejor posible. Mi pareja y yo gastamos alrededor de 10 mil pesos, todo porque las clínicas que eran gratuitas estaban cerradas por vacaciones. De todos modos me quedé pensando en las chicas sin recursos. Me dio impotencia de no poder hacer más por esas chicas. De cierta manera el Estado tiene un poder de decisión en tu cuerpo, con algo que en su momento, quizá, sí lo quieres, pero no tienes la oportunidad o la capacidad de poder ejercer una maternidad como debe ser.

Es algo que siempre será juzgado. A mí, algunos familiares me señalaron muy duro por mi decisión, una que todavía me pesa, que todavía me duele, pero que sin duda me hizo madurar. Yo tuve que viajar a la Ciudad de México, ahora qué bueno que en Coahuila se tiene la posibilidad de elegir.

Lo último que podría decir es que cualquier mujer merece estar acompañada, sirve de mucho contar con un apoyo, ya sea de familiares o amigos. Es importante que una decisión como esta no se tome desde la soledad".

EL DATO

- Según la página de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México existen 14 unidades Médicas que brindan el servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México de manera legal.

- De 2007 al 30 de junio del 2020 los servicios de interrupción del embarazo de la Ciudad han atendido a 227 mil 686 mujeres de todo el país. (Fuente: Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género).