Asegura Matilde que salida de MasterChef fue injusta

atilde Obregón fue la tercera expulsada de MasterChef Celebrity y tanto ella como el público lo consideraron injusto.

La periodista acepta que quizá su derrota frente a José Joel se debió a que ella era una de las pocas integrantes del concurso de cocina que no era famosa.

El reto de eliminación fue la elaboración de un mole, sin acompañamientos. El hijo de José José presentó un mole con piña, que a los jueces no les gustó, pero también encontraron detalles negativos en el platillo de Matilde.

"Me sorprendió y me decepcionó porque no me esperaba que los jueces tomaran esa decisión aunque hay que aceptarla, pero sí dices ¿fue neta? ¿Sí merecía salir yo?", dijo Matilde Obregón en entrevista.

Su gusto por la cocina nació en casa, pues en las reuniones familiares a Matilde le gusta deleitar a sus allegados, además aprovecha los momentos de cocinar junto a sus hijos para platicar.

Nunca esperó que el mole que preparó no les gustara a los jueces, pues asegura no es la única vez que lo hacía, sin embargo está contenta de que el público le demostró su apoyo a través de redes sociales y en todo momento.