l comediante Germán Ortega preferiría irse con los extraterrestres que seguir en este planeta pues hay muchas cosas con las que no está de acuerdo.

Así como su hermano Freddy, Germán comparte que ha tenido encuentros con ovnis y más que darle miedo es algo que le emociona. Si llegara a ver un extraterrestre, no le daría miedo, por el contrario pediría que se lo lleven:

"Les diría 'llévenme', de verdad. Estoy un poco decepcionado de la situación, deja la pandemia y lo que está pasando, en el mundo, la guerra, lo que está pasando en todos lados, en nuestro propio país, la corrupción", comentó el actor previo a ofrecer función con el Nuevo Tenorio Cómico.

"A veces me darían ganas de largarme de este país que adoro pero ¿a dónde te vas? En todos lados hay conflictos pero a lo mejor yo podría estar mejor en otro lado, no quiero decir que me quiero morir, pero si hay vida extraterrestre y dicen 'vamos a llevarnos a este wey', orale, va, nada más que no me hagan experimentos", bromeó.

Germán recordó que ha tenido avistamientos en México en lugares como Puebla y Metepec, la casita Blanca, pero también en Brasil, cuando fue al mundial de fútbol y vio en el cielo unas luces que parecían torres que goteaban.

"Vi cómo se empezó a mover y empecé a gritarles que salieran", recordó emocionado. "He visto naves extraterrestres y es padrísimo. Para mí eso es maravilloso".