Los Tigres del Norte no pueden vivir sin música

Vivir en una sociedad sin música es algo inconcebible y es la situación por la que atraviesa Afganistán bajo el régimen talibán; para Jorge Hernández, de Los Tigres del Norte, la música es indispensable para el ser humano, no se puede eliminar y por ese tipo de situaciones invita a reflexionar sobre la libertad que tenemos y que a veces no apreciamos.

"Yo creo que no debe prohibirse, hay ciertos países en el mundo en los que hay cosas que nos podemos creer; nosotros que vivimos en países como en nuestro México y aquí en Estados Unidos en donde hay una libertad completamente diferente a otros países, que gozamos de grandes privilegios, debemos estar felices por lo que vivimos", comenta.

El vocalista de la banda norteña comparte que ha leído un artículo de un doctor especialista que habla de los beneficios de escuchar música, en donde remarca que ayuda a mejorar la salud de las personas.

"La música te sana, manda una señal a tu cerebro, según lo que estuve leyendo, que te retroalimenta de emociones positivas; las notas, las melodías, las letras ya son cosas que tú decidas escuchar, pero hasta tu corazón se fortalece y se vuelve más joven", señala.

Jorge asegura que esta investigación la ha comprobado personalmente porque cuando se siente mal, estresado o afligido, basta con escuchar unas notas musicales para relajarse.

"Agarro un instrumento y me pongo a tocar dos o tres notas y baja mi temperatura, ya me pongo un poco más normal, la música me pone quieto, a veces agarro mi acordeón y la guitarra y me da sueño y llega un momento que me empiezo a dormir porque me relaja de esa manera", ahonda.

Incluso calma la violencia y lleva paz a las personas agresivas o que cometieron un delito, exalta Eduardo Hernández, quien explica que un ejemplo de ello fue cuando llevaron música a la prisión estatal de Folsom, en California.