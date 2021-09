Paquete Económico 2022 castiga al sector empresarial, considera la IP en La Laguna

El paquete económico decepcionó al sector empresarial, al proyectar una nueva disminución en el presupuesto para la Secretaría de Economía, además de reducciones a Estados y Municipios, de modo que solamente existe impulso a los proyectos que interesan al Ejecutivo federal.

"Es crítico el hecho de que sigan recortando, cuando ya el presupuesto venía muy recortado, es crítico para la región; al final del día es dinero que deja de circular en el estado y en los municipios, dinero semilla que detona más generación de recursos para los propios estados", dijo Jesús de la Garza Acosta, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

Señaló la reducción de participaciones a los gobiernos estatales y municipales, sobre todo en el marco de una pandemia que aún no termina y que podría significar la bancarrota para algunas ciudades.

"Ya se preveía un recorte, pero no tan agresivo, aquí lo crítico es que, en la salida de las regiones en la crisis de salud y económica ha estado distante el Gobierno federal y este presupuesto sofoca aún más a los Gobiernos locales; es recurso que se ocupa para la generación de empleo y el movimiento de economía en cada una de las zonas", dijo.

Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que la Secretaría de Economía, que es la parte que pudiera ser la aliada de la Iniciativa Privada para el fortalecimiento y desarrollo de las empresas, es de las más castigadas, al grado de que es la segunda área con menos recursos.

"Le bajaron de 6 mil millones a 3 mil millones de pesos, es un 47 por ciento menos de presupuesto", expuso, "creo que el estar continuamente golpeando a quienes generamos los impuestos paulatinamente va a venir en un decrecimiento, entonces yo creo que el apoyo, como lo dijo el secretario de Hacienda, la fortaleza ahorita de México es lo que viene de las remesas y los apoyos fiscales que están en Estados Unidos a esas empresas que nos están jalando en la parte de exportación".

Consideró que no es posible que un país que se diga libre y soberano dependa de los apoyos fiscales de otro país.

Otro aspecto negativo que observó el dirigente de los industriales fue la baja en el presupuesto para la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se suponía absorbería el tema de promoción luego de que esta Administración federal determinara eliminar ProMéxico.

"Vemos muy complicada la parte del desarrollo de las empresas, no estamos trabajando en la promoción, ya no tenemos ProMéxico, se quitó presupuesto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue la otra que bajó, entonces siguen privilegiando obras que no han podido avanzar, como es el Tren Maya y Dos Bocas, y están desalentando el crecimiento de las empresas, que son las que te generan los ingresos", comentó.