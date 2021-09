Policía Estatal detiene a hombre por conducir vehículo con placas sobrepuestas en Gómez Palacio

Por la responsabilidad que le resulte, los agentes de la Policía Estatal pusieron a disposición del agente del Ministerio Público a quien se identificó con el nombre de Nicolás “NN”, de 45 años de edad, luego de ser sorprendido conduciendo una camioneta con placas de circulación que no le corresponden, en la Comarca Lagunera.

El informe policial detalla que los agentes estatales realizaban acciones preventivas en el bulevar San Carlos, a la altura del fraccionamiento San Antonio, de Gómez Palacio, donde observaron un vehículo de la marca Ford, línea Escape, modelo 2005, circulando en exceso de velocidad, por lo que le solicitaron al conductor detuviera la marcha para una entrevista.

Al momento de cotejar el número de serie de la unidad con la base de datos de la corporación los agentes encontraron que no contaba con reporte de robo, sin embargo, la consulta arrojó que las placas de circulación que portaba no correspondían a dicho vehículo ya que no se encontraban inscritas en el sistema.

Ante tal evidencia, además de que Nicolás no contaba con ningún documento del vehículo, lo aseguraron así como la unidad para después trasladar al hombre ante la autoridad correspondiente y el auto a los patio s de la Vicefiscalía Región Laguna.