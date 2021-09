Profeco recibe más de mil quejas de consumidores en Durango y Coahuila

La Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que con corte al 31 de julio se han recibido 1157 quejas, de las cuales la mayoría fueron contra agencias de viaje y aerolíneas, luego de que no se respetaran las promociones de paquetes, así como loas horarios y precios de viajes.

Recordó que la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) en la Zona Metropolitana, es jurisdicción de los municipios del estado de Coahuila y la Laguna de Durango.

No obstante, debido a que la información no se desagrega por regiones de ambos estados, no se cuenta con un listado especifico de los municipios de cada una.

Informó que los principales giros fueron aerolíneas con 84 quejas, agencias de viaje con 81, tiendas departamentales con 63, telefonía celular con 53, agencias automotrices con 47, talleres mecánicos con 48, autofinanciamientos con 36, televisión de paga con 39 y mueblerías con 38

Lo anterior dio un total de más de 500 quejas, mientras que el resto fueron quejas en menor cantidad en otros giros.

Hasta el momento se han conciliado 677 y el resto se encuentran en trámite de resolución.