Caos vial por bloqueo de transportistas pudo evitarse: Estructura Alterna Unidos por Durango

Eliseo Medina Elizondo, dirigente de la Estructura Alterna Unidos Por Durango, una asociación que se define como alterna a partidos políticos, consideró que el bloqueo realizado por transportistas de AMOTAC pudo haber sido evitado, si las autoridades municipales siguieran algún protocolo específico de atención inmediata a estas quejas desde temprana hora.

"Cuando suceden situaciones de ese tipo es triste para nosotros los ciudadanos cuando no se nos atiende con oportunidad. Siento que hubo un reclamo justo de dos personas que debieron haber sido atendidas rápidamente, para que este problema no creciera porque creció el malestar y, lógicamente siempre existen manos negras para hacer quedar mal a quien ostenta el poder que ya no son muchas veces personas del mismo movimiento", dijo Eliseo Medina.

No obstante, comentó que aunque considera que hubo fuego amigo, en este caso se trataba de un movimiento auténtico cuyo origen de la molestia era justificada por lo cual debió haberse atendido de forma inmediata.

"Fue un movimiento original, definitivamente, y fue un movimiento originado por una causa específica que no recibieron la atención que debieron y eso lo aprovecharon otras personas, cuando pudo haber sido resuelto bien y rápido", insistió.

Medina Elizondo mencionó que los ayuntamientos deben estar preparados para brindar una atención oportuna ante este tipo de quejas y movimientos, con el objetivo de que la mayor parte de los ciudadanos no resulte afectado por las consecuencias de estas movilizaciones.

"Yo siento que debe de haber un protocolo de atención para desfogar rápidamente cualquier situación que se presente y no permitir que ese tipo de conflictos crezcan porque definitivamente se afecta a los ciudadanos...De haber existido este protocolo de atención debidamente autorizado por el Cabildo no se presentarían estos problemas" acotó.