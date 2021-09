Ciclista jalisciense Jessica Salazar se enfoca en nuevos objetivos y apunta a París 2024

Enfocada en nuevas metas y objetivos, se declaró la especialista en el ciclismo de pista Jessica Salazar Valles, quien se reunió con la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara Espinoza.

“Fue una visita muy buena, porque nos estamos dando cuenta de que México tiene mucho potencial en el ciclismo, hay niños que están muy motivados; esperemos que el ciclismo siga su curso y que sigan creciendo, tanto los juveniles como nosotros, los elite”, comentó.

La ciclista jalisciense detalló el plan de trabajo que realizará en los próximos meses, al lado de su entrenador Iván Ruiz y su compañera de equipo Luz Daniela Gaxiola González, con la mira puesta en el siguiente ciclo olímpico y París 2024.

“Voy a prepararme para lo que viene que es París y las Copas del Mundo del próximo año, que son a partir de abril, y es seguir preparándonos, enfocadas en otras metas, en otros objetivos, olvidar lo que pasó y seguir hacia adelante. Solo es regresar de mi descanso, prepararme física y mentalmente para lo que viene y aprovechar cada competencia”, compartió.

La subcampeona del mundo en Berlín 2020, cerró su calendario deportivo de 2021 con el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista, de la categoría juvenil, al que asistió de apoyo con la selección mexicana.

“Vengo llegando del mundial de Egipto, que fue juvenil. En las competencias, les comentaba a los chicos que todo es un proceso y que se tiene que entrenar para competir y para ganar; regresaron con mucha experiencia, con una visión diferente de lo que es el ciclismo de pista y lo que significa estar en un Campeonato Mundial”, detalló.

Por el momento, Salazar Valles, estará en su natal Jalisco, donde continuará su preparación para los compromisos del 2022 y comenzar con el ciclo olímpico.

“Este año voy a estar inactiva en competencias internacionales y nacionales, porque ya se está acabando el año y nacionales ya no hay, pero en puerta tenemos el Campeonato Mundial, pero por tiempos, por despejar mi mente, por estar mejor de mi salud mental, decidí no participar en esta justa, pero sí me voy a preparar para lo que viene el siguiente año”, puntualizó.