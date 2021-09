Oscar Valdez y Robson Conceicao frente a frente en Tucson, Arizona

El campeón mundial Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés), Oscar Valdez, nacido en Nogales, México y criado en Tucson, Arizona, está listo para su regreso a casa con entradas agotadas.

Valdez fue el autor de un contendiente por Nocaut del Año sobre Miguel Berchelt en febrero pasado e intentará defender con éxito su título por primera vez contra el invicto medallista de oro olímpico brasileño Robson Conceicao (16-0, 8 KO's) el viernes por la noche en el Anfiteatro AVA en el Casino Del Sol en Tucson.

Conceicao venció a Valdez por un punto en la final de los Juegos Panamericanos 2009, por lo que los antiguos rivales amateur tienen una cuenta por saldar, ahora como profesionales. En la conferencia de prensa final del miércoles, los combatientes pronosticaron triunfos.

“Me siento bendecido por tener la oportunidad de subir al ring el 10 de septiembre. He estado muy concentrado. Venir aquí a mi segunda casa en Tucson significa mucho para mí" dijo Valdez que además agregó "La gente sabe que mis dos últimas peleas fueron sin una multitud debido al COVID y ¿qué mejor manera de volver como campeón que frente a mi gente con todo Sonora y Arizona aquí? Estoy emocionado. Me he centrado mucho en no mirar nada negativo por ahí. Ha sido un poco difícil, no puedo mentir, pero esto es por lo que tenemos que pasar”.

Indicó que en este momento, es cuando se da cuenta de quiénes son las personas reales que lo rodean, que son leales y lo respaldan. "Me doy cuenta de que mi familia es la número uno y también mi equipo. Tengo que agradecer a todos los miembros de mi equipo, mi mánager Frank Espinoza, y mi entrenador Eddy Reynoso. Mi padre siempre ha estado conmigo. Todos los que me han apoyado durante estos tiempos difíciles, porque ha sido difícil. Ellos me respaldaron, sabemos que no hicimos nada malo. Vamos a estar muy concentrados para esta pelea".

Recordó que la pelea amateur que sostuvo ante el amazónico, fue de ida y vuelta, pero perdió "Siempre me tomé muy en serio mis derrotas. Todo el mundo odia perder y yo soy uno de ellos. Soy un mal perdedor. Ahora que tengo la oportunidad de pelear con él como profesional, me tomo esta pelea muy en serio como todas las peleas. Estoy defendiendo mi título, y voy a hacer lo que sea necesario y lo que sea que tenga que hacer para defender mi título y vengar mi derrota".

Por su parte, Robson Conceicao comentó: “Cuando peleé contra él (como aficionado), fue una pelea difícil. Fue ante él y la multitud, y me motivó mucho y me hizo feliz. Aquí tendremos lo mismo. Pelearé contra dos oponentes, él y la multitud … y seré el ganador".

Señaló que este es un momento muy importante para él, quizá, el momento más importante de su vida, por lo que está feliz y no solo por la afición brasileña, sino por su familia y equipo.

“Sobre el problema del campeón, lo hecho, hecho está. No hay explicación, pero estoy aquí para dar lo mejor de mí y pelear la pelea más grande de mi vida".