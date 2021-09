Héctor Velázquez ya entrena con Yaquis de Ciudad Obregón

En el tercer día de pretemporada del Club Yaquis de Ciudad Obregón, la novedad fue la incorporación del lanzador cajemense Héctor Velázquez, que de inmediato se integró al staff de pitcheo que lidera en estos momentos Miguel Ángel “Peke” López, coach de bullpen.

Luego de un activo y productivo verano, primero con la sucursal de AAA de los Astros de Houston y posteriormente con Acereros de Monclova, Velázquez busca “Sacarse la espinita” de la temporada pasada y tener un gran torneo con la Tribu obregonense en la Liga Mexicana del Pacífico. En Triple A estuvo con los Sugar Land Skeeters, donde participó en 14 encuentros, su mayoría como relevo, y culminó con una espectacular efectividad de 1.46 ERA, con récord de una victoria, un salvamento y un descalabro; con 24 innings de labor.

“Afortunadamente tuve un buen verano, primero en la sucursal de Astros y luego con Acereros. Eso me abrió la puerta para ser convocado a los Juegos Olímpicos, aún que lamentablemente ya no pude ir porque me contagié de COVID-19. Después de mi recuperación reporté con Monclova y terminé bien ahí la temporada”, detalló el serpentinero de Ciudad Obregón.