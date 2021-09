Recuerdan supuesto fraude de Juanpa Zurita tras reciente sismo

Juanpa Zurita se volvió tendencia en redes sociales después del sismo que se registró el martes 7 de septiembre en la Ciudad de México.

Internautas no desaprovecharon la ocasión para recordar el presunto fraude que aseguran habría cometido el influencer tras el terremoto que ocurrió en 2017.

Y es que después de aquel movimiento telúrico, Zurita decidió crear la fundación Love Army México, que tenía la intención de recaudar fondos para la construcción de 50 casas a personas que resultaron damnificadas tras estos hechos.

Por lo que rápidamente sus seguidores y la gente en general no dudaron en contribuir a la causa. Incluso empresas como Google y personalidades como el comediante Eugenio Derbez se sumaron, y con esta iniciativa se logró juntar la cantidad de un millón 400 mil dólares; es decir, aproximadamente 27 millones de pesos.

Sin embargo, pasaron los meses sin que Juanpa Zurita informara cómo iba la construcción de las viviendas o qué es lo que había sucedido con el dinero recaudado.

En redes sociales los comentarios no se hacían esperar, y muchas personas cuestionaron el destino del dinero que Love Army México recolectó. Salieron muchos memes y comentarios al respecto y hasta la fecha no paran.

Después de tres años, el youtuber hizo entrega de las casas que prometió serían el producto final de la colecta de Love Army.

Estas viviendas se encuentran en el municipio de Ocuílan de Arteaga, Estado de México, uno de los municipios más afectados por el sismo. Están construidas con bloques hechos de tierra compactada, siendo más resistentes y menos contaminantes que los de concreto.

En abril de este año, Zurita apareció en un episodio del programa “La Cotorrisa”, transmitido en YouTube, donde se sinceró de lo que él tenía en mente para el proyecto:

“Se armó el proyecto, fue un éxito, pero se me salió de las manos, más gente se empezó a sumar y el pedo fue que yo quería hacer una madre muy ambiciosa y eso implicaba que cada casa fuera distinta. Yo quería hacer casas diferentes para cada familia y eso implicaba ver a muchos ingenieros y arquitectos. Vimos propuestas de casas 3D, casas de bambú, vienes y se desdobla, lo peor es que yo también pensaba que iba a ser más rápido. Creo que muy poca gente sabe de construcción, si no eres ingeniero o arquitecto no sabes. Yo también estaba bien desesperado, tenía la presión de la gente que yo le había prometido”.

A pesar de haber hecho entrega de lo prometido el año pasado, el día de ayer no se hicieron esperar los memes del también actor de Luis Miguel, la serie.

*la tierra se mueve un micrómetro* el Juanpa Zurita: pic.twitter.com/tlKJTtwq5Y — mafuyu jot0 (@Klaudia_Sama) September 8, 2021

Todo México: Los temblores son una tragedia. Juanpa Zurita: A MENOS QUE... pic.twitter.com/vdlqSRUZit — Simpsonito (@SimpsonitoMX) September 8, 2021

El Juanpa Zurita viendo como otra vez hubo un sismo en septiembre pic.twitter.com/qAbeyxHx98 — Checo (@SerVicMB) September 8, 2021

Ya viene Juanpa Zurita a clavarse otros 2 millones del temblor pic.twitter.com/m5An3UAtiO — Andrés (@Mr_AnDres20) September 8, 2021

Juanpa Zurita si todos los meses del año fueran septiembre pic.twitter.com/5TH8TRdA15 — Cosas de mamadores (@EsDeMamador) September 8, 2021

@/JuanpaZurita después de enterarse de que hubo sismo en México pic.twitter.com/C84jkG5Mvo — Juan the wolfsky (@Elgranfurro1) September 8, 2021