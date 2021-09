En Santos Femenil hay material para Selección: Cinthya Peraza

El momento goleador que vive la jugadora de Santos Laguna, Cinthya Pereza, no ha sido suficiente hasta ahora para aparecer en las convocatorias de la Selección Mexicana.

Fue el pasado lunes cuando el Tricolor Femenil dio a conocer su último llamado para un partido de preparación que disputarán el próximo 21 de septiembre en el Estadio Azteca ante Colombia.

Al respecto, la mediocampista de las Guerreras asegura estar tranquila y con la esperanza de que su trabajo en el terreno de juego sea merecedor de ser tomada en cuenta para vestir la camiseta de la selección azteca femenil.

“Quien diga que no, es falso (sobre querer ir a la Selección). Obviamente creo que todas trabajamos para estar al nivel y llegar a Selección. No me comen las ansias, trabajo todos los días para ofrecer el cien por ciento al equipo y a base de lo que yo haga día a día se verá reflejado. Si en algún momento llega la oportunidad la disfrutaré al máximo, pero hay que ser pacientes.

No por nada la gente está hablando de nosotros porque el equipo se está viendo bien, y los resultados que hemos tenido para estar en los primeros cinco lugares creo que estamos tocando la puerta en todos lados, estamos haciendo bien las cosas, hay material de selección”, dijo la jugadora originaria de Mazatlán, Sinaloa.

Desde la jornada dos del actual Apertura 2021, Cinthya Peraza, inició su racha goleadora frente a Mazatlán FC; uno ante Necaxa, otro contra Atlas; dos frente al León y otro ante Cruz Azul.