En relación a la despenalización del aborto en el estado de Coahuila, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, se pronunció a favor de la vida, sin embargo, consideró que es una decisión muy difícil en la vida de una mujer y el criminalizarla no era lo más adecuado. Indicó que se acatará la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Estamos a favor de la vida, siempre, estando en contra de la decisión de abortar, yo lo que te puedo decir es que la penalización era una situación que criminalizaba más a una acción, de por sí, que ya hacía sentir muy mal a las mujeres que abortaban", comentó.

"En términos generales, no se penalizaba a ninguna mujer que llevaba a cabo algún aborto, yo creo que es respetable la decisión de la Corte, son decisiones muy difíciles porque estamos hablando de vidas humanas", expuso.

Zermeño Infante, quien es abogado de profesión, señaló que la discusión se centra siempre en si es una persona o no lo es (el feto), o desde cuándo es una persona, no obstante, indicó que "es una discusión interminable y no solamente es la decisión de la madre, el ser humano empieza a vivir desde el momento de su concepción".