Comité de parquímetros revisará las cuentas municipales en Matamoros

La próxima semana se reunirán los integrantes del Comité de Parquímetros, en la cual se habrá de rendir un informe por parte de las autoridades municipales sobre los ingresos captados por ese concepto.

Eduardo Gutiérrez, integrante del citado Comité, informó que está integrado por 3 miembros de la Cámara de Comercio, 3 del Mercado Hidalgo, 2 representantes de los taxistas y diversos funcionarios de la Presidencia Municipal.

Destacó que comenzaron mal con los parquímetros, pues el encargado resultó que se estaba robando el dinero y tuvo que ser removido e incluso ser denunciado por las mismas autoridades ante el Ministerio Público, pero ni siquiera fue despedido de la Administración Municipal y "sigue cobrando porque es amigo del alcalde".

"Por suerte nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y eso ya se solucionó, esperando que ahora sí haya buen manejo de los recursos generados por los parquímetros, para poder realizar obras en la zona centro de la ciudad", dijo el comerciante.

Recordó que el acuerdo fue que del total de ingresos, el 40 por ciento sea para ejecutar obras en beneficio de la población, aunque el tesorero ha declarado por su parte que primero habrá que pagar a la empresa que instaló los parquímetros.

Eduardo Gutiérrez manifestó que en años anteriores se han logrado realizar diversas obras con los recursos de los parquímetros, como pintar locales comerciales, reposición del drenaje del mercado Hidalgo, compra de luminarias y comprar un camión recolector de basura.

Respecto al camión recolector de basura adquirido con los mencionados recursos, mencionó que de pronto ya no lo vieron trabajando; ya hace varios meses de eso y es momento que todavía no lo ven no obstante lo mencionado por las autoridades municipales en el sentido de que estaba descompuesto, pero ya está listo.

