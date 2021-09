The Wanted está de vuelta y anuncia nuevo álbum y concierto

Los fans de The Wanted están que no caben de la emoción por la tremenda noticia que recibieron ayer.

Siete años después de su pausa, The Wanted está de regreso.

Sí, Max George, Tom Parker, Nathan Sykes, Jay McGuiness y Siva Kaneswaran han vuelto a estar juntos.

Este miércoles, la banda anunció la salida de un álbum de grandes éxitos, Most Wanted - The Greatest Hits, que se lanzará el 12 de noviembre y que también incluirá nueva música del grupo.

Los artistas también actuarán juntos por primera vez en siete años en el concierto benéfico de Tom Parker para Stand Up To Cancer Inside My Head en el Royal Albert Hall el 20 de septiembre.

Most Wanted-The Greatest Hits es una colección de todos los grandes éxitos de la banda, muchos de los cuales fueron escritos por ellos mismos.

El catálogo de la banda contiene obras maestras de pop los sencillos número uno All Time Low y Glad You Came, Gold Forever, el tema principal de la película de 2012 'ce Age: Continental Drift, Chasing The Sun y la balada Heart Vacancy.

La colección también incluye los éxitos Lightning, Lose my Mind, We Own The Night, Walks Like Rihanna, I Found You, Warzone, Show Me Love y la favorita de los fans Could This Be Love.

Los chicos de The Wanted charlaron por primera vez volver a estar juntos a principios de 2020 para celebrar su décimo aniversario, pero la pandemia mundial se interpuso en el camino.

Luego llegó la devastadora e impactante noticia de que uno de los chicos, Tom Parker, había sido diagnosticado con un tumor cerebral. Tom, en su forma característicamente sensata, decidió convertir una tragedia personal en algo más positivo y se propuso hacer un documental para Channel 4 y Stand Up To Cancer titulado Tom Parker - Inside My Head, ambos para crear conciencia.