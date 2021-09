Trabas impiden registro en Repse

El complejo burocratismo y las trabas en los requisitos, mantienen fuera de registro al 70 por ciento de las empresas constructoras que ofrecen servicios de subcontratación para la realización de obras, sostuvo la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

El presidente del organismo, Raúl Flores González, indicó que aún no les queda claro a la mayor parte de los empresarios cómo obtener su permiso.

Sumado a esta situación, se agregan los requisitos y la inflexibilidad del gobierno federal, que bloquean a los empresarios en sus procesos para regularizar sus servicios.

Entre estos requisitos están los pagos de cuotas del IMSS, de impuestos y todo actualizado, pero con la recesión económica y la falta de trabajo es imposible para que la mayoría de los prestadores de servicios estén en status sin rezagos.

Flores González indicó que los empresarios no tienen dinero para pagar esos saldos ni el registro para trabajar, obtener recursos y pagar.

Es un círculo negativo en el que no hay dinero para el registro y no se cuenta con el registro para trabajar y obtener dinero para pagarlo.

Sostuvo que algunos industriales están optando por cerrar.

Ante ello, la CMIC Delegación Coahuila promoverá un amparo colectivo para los socios del organismo, en contra de las trabas para obtener el registro de subcontratista.

Afirmó que espera obtener la protección federal para lograr eliminar los bloqueos que impiden a los empresarios obtener su registro como lo marca la Ley Outsourcing.

AÚN SIN REGISTRARSE

A unos días de que concluyó el plazo para que las empresas de outsourcing realicen el registro ante el gobierno federal, el sector de comercio, servicios y turismo aún tiene 40% de sus negocios sin completar el trámite, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos.

El líder del comercio organizado expuso que las empresas están dispuestas a registrarse e incluso están en medio del proceso, pero como no lo terminaron a tiempo temen que se les aplique alguna multa.

"Ojalá haya más flexibilidad por parte del gobierno, de las autoridades recaudatorias, en el sentido de que si los trámites están iniciados no incurran en las penalizaciones de las que se han hablado", expuso.

En conferencia de prensa explicó que "en el sector de comercio, cerca del 40 por ciento de las empresas que no han completado el trámite, no que no lo hayan iniciado, que no lo han completado, seguiremos trabajando en ese sentido para completar el trámite de la manera más rápida posible".

70 POR CIENTO de las empresas constructoras aún no han podido migrar del modelo outsourcing.