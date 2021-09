Nueva York refuerza la seguridad por el 11-S

Según dijo a la prensa el subcomisario de Policía de Nueva York, John Miller, "no hay amenazas creíbles" asociadas al 11S, pero apuntó que se está tratando el acto como un "evento de amenaza elevada".

"Operamos con la idea de que hay amenazas ahí fuera y obviamente tenemos que rastrearlas constantemente antes del evento, durante el evento y después de evento, no sólo (en el lugar), sino por toda la ciudad", dijo Miller durante una rueda de prensa del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

El subcomisario señaló asimismo que los mensajes de "llamada a la acción" de grupos terroristas son más notables que otros años, algo que dijo está motivado por el marcado aniversario y por la caída de Afganistán en manos de los talibanes tras la salida del país de las Fuerzas Militares de EUA.

Miller concretó que se han localizado "más de una docena" de publicaciones de propaganda destacadas, la mayoría de ellas de Al Qaeda, como la publicación de la revista Lobos de Manhattan, nombrada en honor de los autores del atentado del 11S.

El pasado agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de EUA (DHS, en inglés) ya alertó que existe una amenaza "diversa y desafiante" que afronta el país en vísperas y después del vigésimo aniversario del 11S.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió entonces en un comunicado que el aniversario del 11 de septiembre y las fiestas religiosas podrían "servir como catalizador de actos de violencia selectiva" por parte de terroristas locales, individuos y grupos violentos, así como aquellos inspirados por terroristas foráneos y otras "influencias extranjeras malignas".

La ceremonia de conmemoración en la Zona Cero del próximo sábado será similar a la de años pasados, en la que se leerán los nombres de las cerca de tres mil víctimas del atentado y se marcarán los momentos en los que los aviones utilizados en el ataque fueron secuestrados y cuando se estrellaron.

Department Chaplain Father Michael Eguino visited the @NYPD33Pct to discuss the upcoming 20th Anniversary of the 9/11 terror attacks and to remind everyone that our @NYPDchaplains are available 24/7/365 to talk and to listen. #AreYouOk pic.twitter.com/eKfQBc4rhA