Un 20 % de empleados se resiste a vacuna

Dentro de las empresas afiliadas al Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) se ha detectado entre un 20 y 30 por ciento de resistencia de los trabajadores a aplicarse la vacuna, por lo que se considera la posibilidad de solicitar el certificado, una vez que se concluya con los esquemas en la región.

"De momento no es obligatorio, pero dependiendo de lo que el Gobierno del estado y la Federación nos indiquen, así lo haremos", expresó. "Probablemente sí (se podría exigir), es necesario, a fin de que la mayor parte de la población pueda estar vacunada, porque hay algún porcentaje que aún duda de vacunarse", dijo José Luis Hotema de Santiago, presidente del CLIP.

Señaló que se ha detectado un 20 por ciento, o 30 por ciento en algunos casos, de trabajadores en las empresas que se resisten a aplicarse las dosis de la inmunización contra el COVID-19, lo que consideró preocupante, pues indicó que entre más gente cuente con esta medida será mayor la protección general de la población.

Dijo que a partir del viernes se sumarán al proceso de vacunación para apoyar a las empresas en el rango de 18 a 29 años, que se considera el más numeroso entre el personal operativo de la región Lagunera. Indicó que se espera aplicar entre 5 mil y 6 mil dosis en un día entre los afiliados al Clúster Automotriz.

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón informó que la aplicación de la vacuna es voluntaria, por lo que no se puede despedir a ningún trabajador que no acepte aplicársela, además de que no se puede solicitar que los trabajadores cuenten con un certificado hasta que se haya completado en la ciudad la totalidad de los esquemas de vacunación, pues recién arrancó la primera dosis del rango de edad de 18 a 29 años, sin embargo, faltaría arrancar una segunda dosis, además de que está pendiente también la segunda aplicación para el rango de 30 a 39 años.