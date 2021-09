Continúa tramite de cartilla militar

Será el viernes 15 de octubre cuando finalice la oportunidad de tramitar la Cartilla del Servicio Nacional Militar para los jóvenes mayores de 18 años y quienes cumplirán este año la mayoría de edad.

Rosa María Sánchez, titular de la Junta Municipal de Reclutamiento en el Lerdo, hace un llamado a los jóvenes de la clase 2003 para realizar su trámite en las instalaciones de la Unidad Administrativa San Isidro, en un horario de 8:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.

Asimismo solicita acudir con la documentación necesaria para hacer válida la diligencia, que es el acta de nacimiento en formato actualizado, que el certificado de estudios o constancia no sea mayor a dos meses, y en caso de ser remiso, acudir con la credencial de elector, todos los documentos deben ser originales y copia.

Además de contar con 5 fotografías de estudio tamaño cartilla, donde el beneficiario aparezca en un fondo blanco; con camisa blanca, frente despejada, sin bigote ni barba, con patillas cortas, ceja natural (no depilada), cabello sin tinte, con corte de pelo en las laterales máquina n° 1 y en la parte superior máquina n° 2, sin collares, piercings o aretes. Las fotografías no deben estar retocadas ni ser instantáneas, no láser ni digital.

Este documento oficial es de utilidad para la realización de diversos trámites legales en dependencias gubernamentales, identificación respaldada y validada.