Unidad de Desaparecidos en La Laguna de Durango operará hasta octubre

Los familiares de personas desaparecidas que pretendan dar seguimiento a su caso o aquellas que pretendan presentar una denuncia por desaparición pero que no desean acudir a las instalaciones de la Vicefiscalía de Justicia, deberán esperar a que entre en operación la Unidad Especializada en Delitos de Búsqueda de Personas ubicada en la colonia Cinco de Mayo en Gómez Palacio, lo que podría suceder hasta el mes de octubre.

La fiscal general de Justicia en el estado, Ruth Medina Alemán, argumentó que el retraso en la puesta en marcha se debe a la falta de equipamiento de dicha unidad.

"Ya estamos por recibir el equipamiento, el tema era ese, yo estoy haciendo compromiso de los primeros días de octubre en marcha", dijo en su visita por la región Lagunera.

Además, informó que se trasladarán dos agentes del Ministerio Público para la atención de las familias de personas desaparecidas, además anunció la creación de la Unidad de Inteligencia, que se ubicará en las mismas instalaciones.

Dicha unidad, será la encargada "de hacer los contextos sobre todo de la gente desaparecida", explicó la fiscal general.

Por otra parte, Medina Alemán comentó que todas las unidades especializadas que se han abierto en diferentes puntos de la entidad han sido con recursos de la propia Fiscalía como resultado de una reorganización, la cual tardó hasta tres años.

"El tema presupuestal la Fiscalía no es autónoma, dependemos de un presupuesto todo es a través de la secretaría de Finanzas (…) no ha habido incrementos, somos una de las fiscalías que manejan menor presupuesto, pero no por eso que sea de menor calidad el trabajo que se hace", declaró la fiscal general quien reconoció la falta de agentes del ministerio público entre otras necesidades.

Pese a ello, aún no se ha lanzado una convocatoria para invitar a los interesados a sumarse a las filas de la Fiscalía General de Justicia del Estado.