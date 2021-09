Transportistas bloquean accesos a Ciudad Lerdo; acusan agresiones y corrupción

Corrupción, golpizas, extorsión y abuso de autoridad denunciaron públicamente choferes que pertenecen a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), quienes bloquearon las principales vías de acceso a Lerdo durante todo el día. El periférico de Lerdo, frente a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio, y los alrededores de la presidencia municipal fueron los primeros lugares donde se realizaron los bloqueos.

Los transportistas señalan que elementos de Tránsito y Vialidad les exigen el pago de cuotas para dejarlos circular por una vía federal como el periférico y, a decir de Saúl López Reséndiz, delegado estatal de AMOTAC, esta situación se ha agudizado con el uso de violencia por parte de elementos de Tránsito y policiacos de Lerdo. Por ello se detonó la movilización.

DENUNCIA DE ABUSO

"El lunes pasado, a las 6 de la tarde, uno de nuestros compañeros transportistas sufrió una agresión de parte de un elemento de Tránsito ayudado por elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Lerdo. Fue lesionado de gravedad y fue esposado y hay videos de lo anterior", dijo Saúl López Reséndiz. Indicó que en el periférico de Lerdo todos los camiones son detenidos sin motivo por los tránsitos pese a tratarse de vía federal.

El chofer Édgar Escobar Sifuentes es el trailero que presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público porque dijo que debido a que no quiso pagar una cuota de 10 mil pesos fue víctima de abuso de autoridad y lesiones de elementos de Tránsito y de la Policía de Lerdo.

Explicó que hizo caso omiso a una señal de un agente de Tránsito porque sabía que le pediría cuota y ni siquiera llevaba carga. Al detenerse, el tránsito, plenamente identificado, como también su número de unidad, presuntamente le pidió al chofer la cantidad de 10 mil pesos por dejarlo ir.

"Me dijo 'yo te ching... donde yo quiera y por no haberte parado son 10 mil pesos", acotó el chofer, quien se negó y a bordo del tráiler se metió al ejido Los Ángeles, a una propiedad privada.

El tránsito solicitó apoyo para la detención del chofer a elementos de la Policía Municipal, y cuando llegaron ingresaron a la propiedad privada, lo bajaron del camión, lo esposaron y el tránsito pidió una de las armas de un policía para golpearlo. El policía descargó su arma y se la dio al tránsito para que lo golpeara estando esposado. Lo anterior, dicen los traileros, quedó grabado en videos que fueron presentados junto con la denuncia.

El chofer presenta varias y visibles laceraciones en la cabeza, le abrieron la ceja y trae un golpe en el pecho, cerca del hombro. Tiene dos costillas lastimadas. Sus lesiones fueron certificadas por el médico legista del Ministerio Público al presentar denuncia formal. También se presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos.

AUMENTAN BLOQUEOS

AMOTAC pidió ayer una respuesta a lo sucedido por el alcalde Homero Martínez Cabrera o de alguna autoridad municipal. También pedían la renuncia del director de Tránsito, Héctor Martínez.

Pasaron casi dos horas de bloqueos y ninguna autoridad municipal los abordaba. Fue entonces que el regidor panista Ángel Luna los acompañó a presentar una queja ante la contraloría municipal.

Saúl López Reséndiz, delegado estatal de AMOTAC, dijo que las autoridades municipales no mostraron ningún interés en dar solución a los abusos cometidos por quienes deberían proteger a los ciudadanos de Lerdo, y no extorsionarlos ni golpearlos sin razón.

Por dicho motivo, los traileros bloquearon posteriormente el periférico a la altura de San Isidro y por la Vicefiscalía. También lo hicieron en el bulevar Miguel Alemán y en algunos accesos laterales ya por la tarde, ocasionando un caos vial y flujo vehicular lento. "Pedimos a los ciudadanos una disculpa. La idea no es afectarlos, pero las autoridades de Lerdo no nos escuchan. No somos delincuentes y nos tratan así. Nosotros nos andamos ganando la vida y queremos poner un alto a estas cosas", dijo el delegado por la tarde este miércoles.