Óscar de la Hoya es dado de alta del hospital tras vencer al COVID-19

De la Hoya compartió un video donde detalló que estuvo tres días internado y el "COVID me golpeó muy fuerte", dijo.

El hoy promotor de box aseguró que "estaba en la mejor forma de mi vida, y realmente no puedo esperar para volver al ring", tenía pactada una pelea de exhibición ante Vitor Belfort el 11 de septiembre, pero su lugar será tomado por Evander Holyfield.

Oscar de la Hoya agradeció los mensajes de apoyo que recibió por parte de los aficionados.

VER MÁS: 'Me siento mal' Óscar de la Hoya revela que se encuentra hospitalizado por COVID-19

Hey guys, I am out of the hospital. I was in there for 3 days. COVID hit me really hard. I was in the best shape of my life and I really can't wait to get back in the ring. Thank you very much for all your well wishes and all your support. I appreciate it. pic.twitter.com/9XIKfKpDf6