Power Rangers revela a su primer personaje LGBTQ en las series

Aunque en las pasadas décadas la diversidad étnica ha estado presente en la franquicia, por primera vez, los fans tendrán la oportunidad de ver la representación de la diversidad sexual en la historia de las series.

De acuerdo con Comic Book, en redes sociales se han comenzado a difundir fragmentos de los nuevos capítulos de Power Rangers Dino Fury que no han llegado a Estados Unidos, y en estos se pueden ver que “Izzy García”, la ranger verde, interpretada por la actriz neozelandesa Tessa Rao, es el primer personaje LGBTQ en las series de Power Rangers.

Cabe hacer hincapié en esta última aclaración, porque en la película de 2017, la franquicia presentó a la primera ranger perteneciente a esta comunidad, “Trini Kwan”, interpretada por la cantante Becky G, además de que puso a la ranger amarilla como lesbiana.

De momento no se han revelado más detalles sobre el episodio donde se hace la revelación, pero hay un clip donde se puede ver a “Izzy” tomar la mano de “Fern”, interpretada por Jacqueline Joe, lo que conformaría una relación amorosa.

One of the greatest moments in Power Rangers history #DinoFury #DinoFurySpoilers #LGBTQ pic.twitter.com/alL8ehFbYK

Simon Bennet, productor ejecutivo de Power Rangers Dino Fury, respondió algunos comentarios en Twitter sobre el nuevo episodio y su revelación, uno de ellos dijo que sólo se trataba de marketing y que la comunidad LGBTQ merecía algo mejor. Él lo negó pero admitió que tardaron en dar ese paso:

"Les aseguro que no fue una táctica de marketing. Y sí, estamos atrasados".

