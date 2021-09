La culpa de los resultados de Chivas es de quienes nos toca jugar: Oribe Peralta

El delantero del Guadalajara, Oribe Peralta, admite que es muy incómoda la situación que se vive en las Chivas, porque los resultado esperados no han llegado y al final de cuentas, él es parte de un grupo que se diseñó para estar en el papel, según los pronósticos hechos por la dirigencia, estar peleando entre los primeros cuatro lugares de la tabla general.

"Obviamente no hemos tenido los resultados requeridos, ni los que quiere el club ni el profesor pero si estamos comprometidos con lo que tenemos que hacer, con lo que debemos hacer dentro del terreno de juego. La culpa, se podría decir, es más de los que nos toca jugar, pero nosotros estamos preparándonos y tratando de minimizar los pequeños detalles que no tengamos los resultados deseados, entonces, la presión por parte de la gente hacia el equipo siempre va a existir, más en un equipo como Chivas, que tiene la afición más grande de México".

Con la experiencia que tiene, Peralta precisó que toma las críticas con calma, no se desespera porque trabaja a conciencia, en espera de que le den una oportunidad y en este momento, solamente lleva 12 minutos jugados, que se dieron en el primer partido que jugó el chiverío como local y perdieron en casa 2-1 ante el San Luis.

"Es por eso que tienes este tipo de presión. Me siento bien, para mí siempre será recompensado entregar todo durante los entrenamientos, ahora que me toque jugar, porque al final de cuenta es lo más importante. Pasarán jugadores, entrenadores y lo que va a permanecer es el equipo, nosotros estamos de paso y debemos dar lo mejor desde la posición en la que nos toque".

El que entre o no, señaló que no está en sus manos, porque hay una cabeza deportiva que es Víctor Manuel Vucetich y él se apegará estrictamente a lo que le señalen, ya sea apoyar desde banca, jugar desde el inicio o bien, irse a la tribuna.

"Como todo jugador tengo deseos de jugar, pero si el entrenador decide que no es lo mejor para el equipo, acato la orden, para estar listo para cuando se me requiera".

No piensa en el retiro todavía. Considera el delantero del Guadalajara que tiene mucho potencial por dar, que está atravesando una mala racha y aunque el contrato con el conjunto tapatío finaliza en diciembre, no cree que sea el fin de su carrera, ya que si no es aquí, está seguro que saldrá otra oportunidad de continuar con andar por las canchas del futbol mexicano.

"Me siento muy bien físicamente, estoy bien y espero que haya oportunidad de seguir, y si no es aquí habrá otra oportunidad. Si no, estoy listo para afrontar lo que se venga. A lo largo de mi carrera he sido bendecido y no me podría quejar por nada. Estoy bien con cualquier situación que ocurra".

En su momento la dirigencia del Guadalajara, le había comentado a Peralta que había la posibilidad de que se incorporara a la estructura de futbol, algo que en ese momento no le llamó tanto la atención al delantero.

"Hasta ahora no hemos tenido oportunidad de platicar (con la directiva), hay cosas más importantes como lo es el funcionamiento del equipo para tener los resultados deseados y el primer objetivo que tenemos, que es clasificar. Después creo que habrá tiempo para platicar, para hablar sobre lo que se viene".