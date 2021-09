FIFA sanciona a Raúl Jiménez y no jugará el fin de semana en la Premier League

Diez futbolistas de la Premier League que no acudieron a la Fecha FIFA con sus respectivas selecciones por la negativa del gobierno británico de viajar a países marcados en rojo por el COVID-19, fueron castigados por el organismo rector del futbol mundial y no jugarán la jornada del fin de semana.

Entre ellos está el mexicano del Wolverhampton, Raúl Jiménez. De acuerdo al diario inglés "The Sun", la Premier ya ha sido informada que estos futbolistas no podrán jugar el fin de semana.

De esta forma Jiménez, quién no acudió a los juegos contra Jamaica, Costa Rica y Panamá, se perderá el juego ante el Watford.

De igual forma, Los brasileños Alisson, Fabinho, Roberto Firmino y Rapinha no podrán estar en el juego entre el Liverpool y Leeds United. Fred no jugará con el Manchester United contra el New Castle por el que no jugará el paraguayo Miguel Almirón.

Thiago Silva en tanto, no estará en la cancha en el juego del Chelsea contra el Aston Villa. Ederson y Gabriel Jesús del Manchester City no jugarán contra el Leicester City.

La FIFA no se ha manifestado oficialmente si además de las suspensiones, habrá multa económica.