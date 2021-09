Dan 3 años de prisión a 'Rix' por abuso sexual, Nath Campos celebra su sentencia

La defensa de la “youtuber”, Nath Campos, quien en enero denunció que sufrió abuso sexual por parte de Ricardo González, mejor conocido como “Rix”, informó que éste se declaró culpable de dicho delito el pasado primero de septiembre.

El también creador de contenido recibió condena de tres años y dos meses de prisión, además que tendrá que hacer una reparación del daño, así lo indicó la abogada Mónica Peña en una conferencia de prensa.

“Admitió su plena responsabilidad en el delito de violación equiparada en grado de tentativa. Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de tres años y dos meses. Sentencia que ha quedado firme”, informó la abogada de Nath Campos.

Asimismo, aseguró que el influencer se declaró culpable de forma voluntaria.

“El 1 de septiembre de manera voluntaria se declaró culpable. Por lo que empieza el proceso abreviado”.

“Rix” tendrá que llevar a cabo la reparación del daño. Sin embargo, Nath Campos decidió que no lo recibiría directamente para ella. Ésta se destinará a asociaciones que ayudan a víctimas de abuso sexual.

“La reparación del daño es económica, es una cantidad de dinero que se repartió entre asociaciones y por seguridad a estas, no se pueden decir los montos”, explicó la abogada.

Al final de la conferencia de prensa, Nath Campos expresó que está satisfecha de haber llegado hasta este punto, pues se hizo justicia.

“Ha sido un año bastante pesado, pero no pensé que el tener una conclusión en este caso me fuera dar tanta validación emocional en este tema. El mensaje que quiero dar es una decisión muy personal: los tiempos de cada mujer cuando decida hablar, los procesos de las mujeres. Me siento satisfecha, distinta, me siento cambiada. Marca el final de un capítulo en mi vida de mucha lucha”, indicó Nath.

