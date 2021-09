El presidente Joe Biden celebra que empresarios compitan por los trabajadores y suban los sueldos

En un acto en la Casa Blanca de homenaje a los trabajadores y sindicatos dos días después de que se conmemorara el Día al Trabajo en EUA, Biden remarcó que los sindicatos ofrecen "dignidad" a los trabajadores.

"Estados Unidos no fue construido por Wall Street, fue construido por la clase media, y los sindicatos construyeron la clase media", dijo el mandatario, quien estuvo acompañado por el Secretario de Trabajo, Marty Walsh.

Por ello, dio la bienvenida a que la elevada demanda de trabajadores actual haya provocado que "los empleadores estén compitiendo para atraer empleados, teniendo que subir los sueldos".

Ver más: Estados Unidos celebra el Día del Trabajo con falta de empleados

Biden recalcó que es "un hecho" que "cuando los sindicatos ganan, todos los trabajadores ganan, las familia ganan, las comunidades ganan y EUA gana".

Estados Unidos vive una insólita situación económica en la que confluyen la escasez de trabajadores y las dudas acerca del regreso a la oficina por la amenaza persistente de la pandemia de coronavirus.

La semana pasada se conoció el dato de desempleo correspondiente a agosto que mostró un descenso en la tasa al 5.2 %, frente al 5.4 % de julio, pero con una aún débil creación de nuevos puestos de trabajo.

En agosto, la economía añadió 235, 000 empleos, frente al millón de puestos de trabajo agregados en julio, en lo que supone la cifra más baja en siete meses.

La escasez de trabajadores ha llevado a numerosas empresas elevar la compensación salarial y provocado que los empleados tengan una mayor capacidad para negociar las condiciones laborales.

Tune in as I deliver remarks in honor of labor unions. https://t.co/dA9hSSkWRV